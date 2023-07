Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat je volgens de wetenschap kunt doen om een burn-out te voorkomen

Tijdens een drukke werkdag is stress en vermoeidheid heel normaal. Maar als dit gevoel een lange periode aanhoudt, loop je risico op een burn-out. Gelukkig kun je veel doen om te voorkomen dat je een tijd uit de running bent.

Een burn-out is een gevolg van langdurige stress en overbelasting. Het kan leiden tot vermoeidheid, concentratieproblemen, slapeloosheid en een verminderd gevoel van eigenwaarde. Het is belangrijk om de symptomen op tijd te herkennen en te behandelen om te voorkomen dat het erger wordt.

Voorkom een burn-out met deze vijf tips

Iedereen kan last krijgen van een burn-out. Al zijn er wel mensen die meer aanleg hebben. Thijs te Braake, organisatie- en arbeidspsycholoog bij SpecialistenNet, vertelt aan Quest dat dit komt door ervaringen uit het verleden.

„Werd je als kind heel hard gestraft? Dan heb je wellicht meer moeite met ‘nee’ zeggen. En moest je als kind voor een familielid zorgen? Dan zet je jezelf in het volwassen leven vaak ook niet op de eerste plek. Op die manier gaan sommige mensen eerder over hun grenzen heen dan anderen.”

Zelfs met een perfecte opvoeding ben je niet immuun. Als je constant meer energie verbruikt dan je hebt, loop je risico. Deze tips helpen je om de signalen te herkennen en een burn-out te voorkomen.

1. Herken op tijd de klachten van een burn-out

Een burn-out ontstaat niet plotseling. Het begint met klachten die je eerder kunt herkennen. Als je deze symptomen op tijd opmerkt, kun je eerder rust nemen. Dat is echter niet altijd makkelijk, omdat we vaak stress en vermoeidheid ervaren. Het is belangrijk om je te beseffen dat het niet normaal is om je altijd uitgeput te voelen na een werkdag.

2. Kijk kritisch naar je levensstijl

Slaap je voldoende en beweeg je genoeg? Een gezonde levensstijl kan helpen om een burn-out te voorkomen. Plan minimaal twee uur per week in om ‘op te laden’ of ga vaker de natuur in. Dit zal ervoor zorgen dat je fitter wordt en beter voor jezelf kunt zorgen.

3. Houd jouw energievreters en energiegevers bij

Je hebt beperkte energie op een dag. Het is daarom belangrijk om te weten waar je energie aan besteedt en waar niet. Wat kost energie en wat geeft juist energie? Het is nuttig om dit voor jezelf op een rijtje te zetten. Richt je op activiteiten die energie geven en vermijd zoveel mogelijk energievreters.

4. Reflecteer op jezelf

De balans tussen werk en privé is belangrijk om weg te blijven van die burn-out. Om in evenwicht te blijven kan het helpen om af en toe te reflecteren op de afgelopen periode. Plan bijvoorbeeld twee keer per jaar een reflectiemoment in, en ga bij jezelf na hoe het met je gaat en waar je voldoening uit haalt.

5. Vraag om hulp

Het is onmogelijk om alles alleen te doen. Als je hulp nodig hebt, vraag er dan om. Dit kan van mensen in je omgeving komen, zoals vrienden, familie of collega’s. Maar soms kan het ook coaching of psychologische hulp zijn.