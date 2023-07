Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Coalitie verdeeld over nieuw wetsvoorstel draagmoederschap, dit staat erin

Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming heeft een nieuw wetsvoorstel voor draagmoederschap ingediend, dat de coalitie verdeelt. De procedure moet volgens hem makkelijker worden en er moet een eind komen aan betalingen voor draagmoederschap. Maar de ChristenUnie laat al weten tegen te zijn, terwijl D66 het juist „een belangrijke stap” noemt.

„Voor de ChristenUnie staat het belang van het kind voorop en juist daarom hebben wij bezwaren tegen de verdere wettelijke regeling voor draagmoederschap”, twitterde fractievoorzitter Mirjam Bikker. Volgens haar vergroot de wet de kans op misstanden.

Tweede Kamerlid Joost Sneller van D66 ziet het tegenovergestelde gebeuren. „Als een van de eerste landen in Europa krijgen we een goede regeling voor draagmoederschap. Met deze wet wordt dit veiliger voor draagmoeders, wensouders en kinderen”, laat hij weten. In de Verenigde Staten beviel in 2020 nog een oma van haar eigen kleinkind, dankzij draagmoederschap.



Voor @christenunie staat het belang van het kind voorop en juist daarom hebben wij bezwaren tegen de verdere wettelijke regeling voor draagmoederschap. Het vergroot al snel de kans op misstanden, ook internationaal. https://t.co/fe28FJ1orY — Mirjam Bikker (@mirjambikker) June 30, 2023

Nieuw wetsvoorstel rond draagmoederschap

Volgens Weerwind zullen „ellenlange procedures” voorbij zijn, dankzij het wettelijk vastleggen van het draagmoederschap. De ministerraad ging vandaag akkoord met het plan.

Hoe de procedures nu geregeld zijn, zorgt voor onzekerheid bij de draagmoeder, het kind en de wensouders. Door het in de wet vast te leggen, wil Weerwind in de eerste plaats zorgen dat „kinderen geboren uit het draagmoederschap in ieder geval juridisch een goede start maken.”

Door de nieuwe wet kan de rechter straks al voor de conceptie regelen dat de wensouders vanaf de geboorte van het kind de wettelijke ouders zijn. Verder komt er een speciaal register. Daarin staat informatie over bijvoorbeeld de afspraken die draagmoeder en wensouders hebben gemaakt.

Vergoeding

Ook wordt vastgelegd wat de wensouders voor de draagmoeder mogen vergoeden (bijvoorbeeld positiekleding) en hoe hoog die beperkte vergoeding mag zijn. Wensouders die een kind krijgen van een draagmoeder uit het buitenland kunnen onder voorwaarden straks van de wettelijke regeling gebruikmaken.

Betaling of een ander voordeel voor het draagmoederschap wordt strafbaar. Er komt maximaal twee jaar celstraf op te staan of een geldboete van maximaal 22.500 euro voor de wensouders. De draagmoeder kan in dat geval zes maanden celstraf krijgen of 9000 euro boete, staat in het wetsvoorstel.