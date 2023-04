Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dé tip om je nachtrust te verbeteren is groen en het ligt in je eigen fruitschaal

Je moet morgen om 06.00 uur op voor je werk, maar het is nu al middernacht en je valt maar niet in slaap. Pfff… stress! Je hebt alles geprobeerd: warme melk, kalmerende thee en een cracker met kipfilet. Maar niks werkt. Je zoekt helemaal op de verkeerde plek, uit onderzoek blijkt namelijk dat een kiwi eten je nachtrust verbetert. Je zou juist denken dat fruit je juist meer energie geeft, maar op de lange termijn heb je het mis.

Regelmatig een slechte nachtrust kan leiden tot talloze mentale en fysieke problemen, zoals gewichtstoename en stress. Het is dus geen verrassing dat we altijd op zoek zijn naar manieren om meer rust te krijgen. We hoeven niet heel ver te zoeken, want slaapexperts zeggen dat het antwoord in je fruitschaal zou kunnen liggen. De snack is heerlijk in een smoothie of een fruitsalade, maar het heeft ook een ander belangrijk pluspunt.

„Kiwi’s maken al jaren deel uit van de bedtijdroutine van veel mensen en de wetenschap ondersteunt de waarde van de kiwi als slaapmiddel”, zegt de woordvoerder van BedKingdom.co.uk tegen Metro UK. Hij gaf opdracht voor het onderzoek. „Studies hebben aangetoond dat kiwi’s kunnen helpen bij het verbeteren van de slaapkwaliteit, slaaptijden en slaap efficiëntie.”

Kiwi’s niet direct voor het slapen gaan eten

Wel heeft het pas effect wanneer je kiwi’s met regelmaat voor het slapengaan eet. Kiwi’s bevatten grote hoeveelheden serotonine en antioxidanten, maar ook vitamines zoals foliumzuur en vitamine B. Deze vitamines kunnen helpen bij de behandeling van slaapstoornissen en bij het resetten van je slaapschema. Je moet deze fruitsoort echter niet meteen voor het slapengaan innemen, want dan geeft het je nog een oppepper.

Ook zegt het merk dat cafeïne, in de vorm van koffie of frisdrank, minimaal tien uur voor het slapengaan uit je dieet moet worden geschrapt. Zo lang kan het namelijk duren voordat het je bloedbaan volledig heeft verlaten. Om de kans op slaapproblemen te verkleinen, moet je dit allemaal volgens een schema doen. „Structuur helpt enorm bij het aanhouden van een gezond slaapschema, omdat het je lichaam gemakkelijker laat afstemmen op zijn ritme”, zegt de woordvoerder. „Door vast te houden aan een vaste bed- en wektijd, blijft je lichaam op orde en voorkom je dat je slaapschema afwijkt van je ideale timing. Dit maakt de kans groter dat je zeven tot negen uur goed kunt slapen.”

Tips om je nachtrust te verbeteren

Het eten van kiwi’s is niet het enige dat je slaap verbetert. Het geleidelijk aanpassen van je slaaptijd helpt ook bij een betere nachtrust. Het is verleidelijk om te proberen je slaapschema in één keer te resetten door vroeg naar bed te gaan, of een nacht door te halen zodat je de avond erna uitgeput naar bed gaat. Dit is echter niet de meest effectieve manier. Een studie uit 2005 van C. Eastman et al. ontdekte dat het aanpassen van iemands slaapschema met een uur per dag effectiever was dan grotere aanpassingen van het slaapschema. De grote stappen leverden geen voordeel op ten opzichte van de aanpassingen van een uur.

Het kan helpen om de lichten in je kamer te dimmen rond de tijd dat je bijna naar bed gaat. Bovendien kun je de lichten ook zo instellen dat ze je in de ochtend rustig wakker maken, zoals de eerste zonnestralen door het gordijn. Getimede lichttriggers kunnen de menselijke klok binnen één tot drie dagen resetten. Met deze tips kunnen we onze nachtrust verbeteren, iets waar veel mensen na het verzetten van de klok behoefte aan hebben. Ren dus naar de winkel voor kiwi’s en stel je lampen in op de tijd, zo bespaar je ook nog energie.