Jamie Faber uit Goud Zuid: ‘Met alles wat ik heb meegemaakt, geef ik mijn leven toch een 10’

Zes selfmade vrouwen met een luxueus leventje tussen de rich and famous van die chique wijk in Amsterdam, Oud-Zuid. Dat krijg je dan ook in de nieuwe tv-serie Goud Zuid, vanaf vanavond te zien op Net5. Maar… we gaan meer zien dan extravagante tripjes, de designergarderobes nog voller shoppen dan ze al zijn en champagne ‘altijd binnen handbereik’.

Metro sprak met één van de zes, Jamie Faber (37). Ja, ze leidt een leuk en soms uitbundig bestaan met de vijf vriendinnen van de serie Goud Zuid, waarvan zij er vier al kende. Faber is zelfs geboren en getogen ‘Amsterdam Oud-Zuidse’. Als alleenstaande moeder met een vreselijke relatie in het verleden en hardwerkende bazin van een eigen bedrijf, kent zij echter ook de andere kant van het leven. En dat wil zij net zo zeer laten zien. Iets wat in Goud Zuid ook geldt voor haar hartsvriendin Dionne Schulf, een ondernemende dame die we eerder al zagen in The Sky Is The Limit op SBS6.

Vooroordelen over Goud Zuid

Voor veel mensen is een serie als Goud Zuid smullen geblazen. Je even een paar uitzendingen, vijf in dit geval, vergapen aan (onnodig) shoppen in de P.C. Hooftstraat. Aan geklaag over die personal trainer in het Vondelpark ‘die je regelrecht de dood in jaagt’. En, terwijl je als kijker je hoofd schudt, aan het per luxe bolide boodschappen doen bij de veel te dure traiteur en talloze lunches bij chique restaurants (waarbij er wordt gezoend in de lucht en geroepen ‘dat je weer perféct uitziet’). Zo, genoeg vooroordelen, die overigens hier en daar best wel kloppen.

In Goud Zuid zien we namelijk ook de individuele levens van de zes vriendinnen. Hoe gaan zij om met alledaagse uitdagingen op het gebied van gezin, carrière, vriendschappen en liefde? Is echt alles in Oud-Zuid goud wat er blinkt? Of is er ook bloed, zweet en tranen te bespeuren als het bijvoorbeeld om hard werken gaat?

Deze zes vrouwen doen mee De zes selfmade vrouwen uit Goud Zuid zijn: Nancy Suurhoff: een begrip als ‘hondenkoningin’. Zij fokt Pomeranian-hondjes en heeft een trimsalon.

Lilian Dziedzic: verzorgt met haar stralende witte lach met haar ex-man een tandartspraktijk.

Daniella Merringer: van oorsprong Amerikaanse en manager van een groot restaurant.

Dionne Schulf: bouwde als alleenstaande moeder marketingbureau Friends of the Brands uit tot een groot succes (en sloeg later ook nog een gefortuneerde laboratoriumman aan de haak).

Jamie Faber: alleenstaand moeder met een zoon en eigenaresse van bedrijf So Jamie, waarmee zijn in Nederland en België aan de weg timmert.

Gini Faber: tweelingzus van Jamie die zich als zakenvrouw focust om de vastgoedkoningin van Amsterdam te worden. 👩‍🦳

Werkende moeder in Goud Zuid

Jamie Faber hoefde niet te twijfelen of zij aan Goud Zuid zou meedoen. „Ik heb het idee dat ik best een leuk leven heb. Dus ik dacht: hoe leuk zou het zijn als ik daarin een kijkje zou mogen geven? Er is namelijk altijd iets aan de hand. Kijk, op Instagram zie je alleen de perfecte plaatjes en ik durf best te laten zien dat niet alles altijd maar perfect is. Ik hoop dat we met Goud Zuid andere vrouwen empoweren en dat we kunnen laten zien dat niet alles is wat het maar lijkt.”

Hoe leuk haar leven ook, het is niet altijd zo geweest en ook nu heeft Jamie Faber ‘met dingen te maken’. Zoals mensen die niet begrijpen dat zij weer eens op het vliegtuig stapt voor zaken, terwijl de ras-Amsterdamse een zoontje thuis heeft zitten. Werken én moeder zijn, hoe durft ze… „Wat moet ik anders?”, is de duidelijke verklaring van de vrijgezel, nu een vader van haar kind geen rol in haar leven speelt. „Ik moet het helemaal alleen doen. Als mensen me asociaal vinden, zit ik soms met tranen in dat vliegtuig. Want wie gaat anders mijn huis en mijn boodschappen betalen? Als iemand huismoeder is, vind ik dat heel knap. Maar ga werkende moeders niet omlaag halen. Zeker niet als je niet weet hoe het er bij mij voor staat.”

Mishandeld en blijf van mijn lijf-huis

Dit ‘probleem’ haalt het niet bij wat Jamie Faber eerder meemaakte. Zij is er in Goud Zuid goudeerlijk over en dat is knap. Als jonge moeder had zij een relatie waarin Faber lichamelijk werd mishandeld. Zij belandde zelfs in een blijf van mijn lijf-huis en beleefde een vreselijke tijd toen haar zoon door Jeugdzorg uit huis werd geplaatst. Faber vertelde er eerder aan Kim Feenstra over, die de documentaire Taken: Kinderen van de Staat maakte. „Ook dat is mijn leven”, zegt zij nu. „Ik kan dat verbloemen, maar daar wil ik vanaf.”

De dader van de lichamelijke mishandelingen verdient het haast om met naam en toenaam te worden genoemd, maar dat wil Jamie Faber juist niet meer. „Ik gun het hem niet eens dat die naam nog eens wordt opgeschreven.”



Blikken of blozen

Jamie Faber vertelt over de mooie en mindere tijden, nadat zij net als de pers voor het eerst een compilatie van Goud Zuid heeft gezien. Dat gebeurde in een statige zaal van het College Hotel, waarbij ‘half Oud-Zuid’ leek te zijn leeggelopen. Natuurlijk zien we dingen die we in zo’n serie graag willen zien en daarbij kan de hondenkoningin Nancy nog weleens het pareltje van de reeks worden. „Veel mensen denken dat ik een gold digger ben”, zegt deze opvallende dame. „Nou, als dat zo was dan had ik allang bij een rijke man op de bank gezeten.” Eerlijk zijn sommige vrouwen ook over ‘wat zij aan zichzelf hebben laten doen’. „Puur natuur, daar doe ik het niet voor”, zegt een van hen zonder blikken of blozen. De grap dat zij dat blikken of blozen helemaal niet meer kan, is dan al snel gemaakt.

De camera’s wenden snel, ondervond Jamie Faber. „Al ben je je er de hele tijd wel van bewust wat je wel en wat je niet gaat zeggen. Maar ik heb heel erg genoten, van de opnames en ook van de meiden. Ik vond het één groot feest en ik denk dat dat ook wel van Goud Zuid afstraalt.” Zo’n feest zien we zeker in Parijs, waar Faber naartoe reisde voor haar werk. „Dionne was daar toevallig ook en toen dachten de andere meiden: leuk, dat gaan we toch met z’n allen? Verrassing! Ik wist helemaal van niks.” Het levert hilarische uitspraken op. Eén van de vriendinnen: „Geen sightseeing hoor. Die Eiffeltoren is al honderd jaar hetzelfde, maar wat er in de winkels ligt is allemaal nieuw.”



Jamie Faber, de ras-optimist

Hoe denkt Jamie Faber dat Goud Zuid door de mensen thuis op de bank wordt ontvangen? „Ik hoop dat iedereen lekker kan wegkijken en het bij hen overkomt als feelgood.” Mogen we haar en de andere nieuwe tv-gezichten af en toe stiekem ook even uitlachen? Faber: „Zeker mag dat. Heerlijk toch? Maar ik denk dat we een mooi evenwicht hebben gevonden. En weet als kijker: met alles wat ik heb meegemaakt, geef ik mijn leven nog steeds een 10. Ik heb zoveel leuke dingen die ik nu meemaak, ik hoef daarom geen medelijden. Het heeft me gemaakt tot wie ik nu ben en dat is vooral een ras-optimist. Echt, ik ben dól op het leven.”

Goud Zuid is op woensdagavonden om 22.25 uur op Net5 te zien. Terugkijken kan via Kijk.nl.