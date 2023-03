Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is een fysieke baan écht gezonder dan een kantoorbaan? Volgens dit onderzoek niet

Heb jij het gevoel dat je bij je kantoorbaan niet actief genoeg bezig bent? En voel je je daardoor wat ongezonder dan mensen met een sjouwbaan? Geen zorgen, want uit onderzoek blijkt dat mensen met een kantoorbaan gezonder zijn dan mensen met een fysieke baan. Maar hoe zit dat dan?

Mensen die bezig zijn met zwaar werk, zoals een bouwvakker of vloerenlegger, eten veel minder groenten en meer suiker. Ze pakken vaak snel iets tussendoor wat handig mee te nemen is en goed vult. Een hele groentekar past daar niet echt bij. Ze ervaren ook meer stress en ze slapen slechter dan een persoon met een kantoorbaan. Terwijl je juist zou denken dat wanneer je overdag fysiek actief bezig bent met werken, dat je dan sneller in slaap valt. Mensen met een fysieke baan scoren wel beter dan kantoormedewerkers als het gaat om minder alcoholconsumptie. Mensen met een kantoorbaan drinken namelijk gemiddeld 5,1 glazen alcohol per week en een persoon met een fysieke baan 3,4 glazen.

Voeding is het belangrijkste leefstijlelement om gezondheid van Nederlandse werknemers te verbeteren. Meer fruit en groenten en minder verzadigd vet en suiker op de werkvloer kan een groot verschil maken.

Hoe komt het dat een kantoorbaan gezonder is?

Ruim veertig procent van de ondernemers in het MKB maakt zich zorgen over hoog ziekteverzuim van het personeel. Dat concludeert verzekeraar Interpolis uit een onderzoek. Bedrijven met gezonde medewerkers zijn succesvoller. Maar hoe gezond de medewerkers werkelijk zijn, is moeilijk meetbaar. De gezondheidsindex van Smart Health is een graadmeter voor de gezondheid van medewerkers binnen een organisatie. De index geeft inzicht in één alles omvattend leefstijlcijfer. Het is gebaseerd op een medisch gevalideerde data op het gebied van onder andere beweging, voeding, stress en slaap.

Uit de data van 11.000 medewerkers van bedrijven zoals AFAS, Zeeman, Kadaster en SPAR zijn er verschillende gegevens uit de gezondheidsindex gekomen. Het is mogelijk om de waarden van de gezondheidsindex te verbeteren en daarmee het ziekteverzuim binnen een bedrijf met twintig procent terug te dringen. Het stressniveau zal dan ook met dertig procent dalen en daarbij zal het hartrisico verlaagd worden met 28 procent. Het blijkt dus dat een kantoorbaan toch meer voordelen heeft dan een fysieke baan. Voel je je toch niet actief genoeg bij je kantoorbaan? Loop dan tijdens de pauze een rondje of ga na het werken even sporten.