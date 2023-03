Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

13 signalen die wijzen in de richting van een identiteitscrisis

Een identiteitscrisis, dat klinkt niet echt sexy. Maar toch is het een veel voorkomend fenomeen. Wie ben ik? Wat wil ik in het leven? Wellicht zijn het vragen die je de laatste tijd bekruipen. Er zijn een aantal signalen die wijzen richting een identiteitscrisis. Zo herken je er eentje en zo krabbel je ook weer op.

Even niet meer goed weten wie je bent. Vaak gebeurt dat bij een grote verandering in het leven, waardoor ook het beeld van jezelf verandert. Wat dacht je bijvoorbeeld van een relatiebreuk? Geboorte van een kind? Of een ontslag? Want wie ben je zonder jouw ex? Hoe voel jij je als vader of moeder? En wat blijft er van je over als je baan wegvalt?

Psycholoog legt uit hoe identiteitscrisis voelt

Maar klinisch psycholoog Pascaline Croughs legt tegen het Belgische HLN uit dat een identiteitscrisis een mens plots kan overvallen. „Ik wijd dat aan de evolutie van de mens in een snel veranderende en overprikkelende maatschappij.”

Het voelt nu niet bepaald lekker, zo’n identiteitscrisis. „Je twijfelt constant aan jezelf, vraagt je af wie je eigenlijk bent en wat je hier op deze wereld aan het doen bent. Wie een identiteitscrisis meemaakt denkt vaak dat er iets mis is met hem of haar.” Overigens heb je niet direct een identiteitscrisis als je jezelf af en toe in twijfel trekt. Volgens de psycholoog houdt de twijfel bij een crisis lang aan. „Wanneer je weken- of zelfs maandenlang continu last hebt van dit soort onzekere gedachten, dan pas heb je écht te maken met een identiteitscrisis.”

13 signalen van een identiteitscrisis

Maar niks is voor niks, ook een identiteitscrisis niet. Croughs benadrukt dat het bij onze ontwikkeling hoort. „Cliënten zeggen mij vaak zelfs dat ze dankbaar zijn dat het hen is overkomen. Want meestal zien mensen de versie van zichzelf na de crisis liever dan de versie ervoor.” De psycholoog somt 13 signalen op, die volgens haar wijzen in de richting van een identiteitscrisis:

1. Vermoeidheid

2. Slechte concentratie

3. Snel geirriteerd

4. Onzeker gevoel

5. Onzekerheid over werk

6. Geen doelen

7. Moeite met keuzes maken

8. Je relaties lopen stroever

9. Weinig motivatie

10. Je vraagt je constant af wie je eigenlijk bent

11. Weinig behoefte aan sociaal contact

12. Depressieve gevoelens

13. Het imposter syndroom: het gevoel dat je niet goed genoeg bent.

Hoe om te gaan met identiteitscrisis?

En? Herken je sommige punten? Geen paniek, Croughs geeft ook een aantal handvatten hoe om te gaan met zo’n crisis. En nee, dat is geen ‘quick fix’. Volgens de psycholoog begint het bij het accepteren dat de crisis er nu eenmaal bijhoort en het vertrouwen dat het ook weer goed komt. Wat daarbij helpt is door minder te focussen op gedachten en meer aandacht aan het lichaam t0e besteden. „Dat kan bijvoorbeeld met behulp van meditatie of ademhalingsoefeningen.”

Verder is het raadzaam om op zoek te gaan naar dingen die jij waardevol vindt in het leven. „Van welke activiteiten krijg jij energie? Wat vind jij belangrijk in een relatie? Waar liggen je grenzen? En wat vind je echt belangrijk voor jezelf?”, aldus Croughs. „Met die kernwaarden herschrijf jij jouw identiteit en van hieruit hoef jij niet meer te twijfelen.”