Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Mijn manager doet altijd moeilijk als ik vakantie aanvraag, wat kan ik doen?’

Wekelijks beantwoordt geld & carrière-redacteur Tessa Ham een prangende lezersvraag. Met vandaag: wat kun je doen als je manager moeilijk doet over je vakantie-aanvraag?

Een collega die slurpt, stinkt of veel te luidruchtig zijn weekendplannen bespreekt. Daar zit niemand op te wachten. En wat is nu eigenlijk de juiste timing om loonsverhoging te vragen en de beste manier om te sparen? Het komt allemaal aan bod in de rubriek ‘Tessa geeft raad’. Maar deze keer:

„Hoi Tessa, ik heb net mijn vakantie aangevraagd voor de zomer en loop tegen hetzelfde probleem aan als altijd wanneer ik vrij probeer te vragen. Mijn manager doet heel moeilijk. Het is altijd wel wat. Vaak reageert hij niet op mijn aanvraag en moet ik er niet één, maar meerdere keren achterna zitten. Verder keurt hij mijn verzoeken ook weleens af zonder goede reden en krijg ik het gevoel dat hij andere collega’s voorrang geeft. Kan je manager dit zomaar doen?”

Ook een geld & carrière-vraag voor Tessa?

📮 Mail haar op [email protected]

Rechten rondom vakantie aanvragen

Hoi Kimberley, wat vervelend dat je manager zo moeilijk doet als je vakantie wil opnemen. Zo krijg je het gevoel dat hij daar niet blij mee is, terwijl je er gewoon wettelijk recht op hebt. En bovendien: je gaat alleen maar beter presteren als je af en toe even kunt opladen.

Als het gaat om vakantie aanvragen, zijn er een aantal zaken die je moet weten en die je in jouw situatie wellicht kunnen helpen. Allereerst moet je een vakantie aanvraag altijd schriftelijk doen. Natuurlijk kun je hem even aanschieten bij het koffiezetapparaat met je vakantieaanvraag, maar doe het vervolgens ook schriftelijk. Dan is de kans ook minder groot dat hij het weer vergeet zodra hij achter zijn bureau zit.

Wellicht deed je dit al, maar voor de volledigheid is dit goed om te benoemen. En voordat je aan de slag gaat met pen en papier; met schriftelijk bedoelen we overigens via de mail of via een speciaal systeem vanuit HR, geen handgeschreven brief.

Geen reactie op vakantieaanvraag

Verder benoem je dat je manager er een eeuwigheid over doet om op je vakantieaanvraag te reageren. Dat is totaal niet fijn als je op het punt staat om je vakantie te boeken natuurlijk. Voor je het weet is jouw droomreis volgeboekt.

Dat je hem er meerdere keren aan moet herinneren, zorgt er wellicht voor dat je het gevoel hebt dat je hem tot last bent. Ik krijg daardoor bijna het idee dat het niet wenselijk is in jouw werkcultuur om vrij te nemen. Het is heel goed dat jij dit wél doet, want zoals ik al zei is het niet gezond om altijd maar door en door te gaan. Voor zowel je mentale gezondheid als je prestaties is het goed als jij je vakantiedagen gewoon allemaal opneemt.

Wat kun je hieraan doen? Weet dat je manager of baas twee weken heeft om op je aanvraag te reageren. Reageert hij niet in die tijd? Dan is je aanvraag automatisch goedgekeurd.

Vakantieaanvraag geweigerd

Wat ten slotte belangrijk is om te weten, is dat je manager je vakantieaanvraag mag weigeren, maar dat dat niet zomaar mag. Er zijn drie situaties waarin een werkgever nee mag zeggen:

Als dat beter is voor het bedrijf. Bijvoorbeeld omdat al heel veel collega’s eerder dan jij in die periode vrij hebben genomen. Volgens De Unie mag een werkgever om deze reden zelfs een goedgekeurde vakantie weer intrekken. Let erop dat dit altijd in overleg moet gebeuren. En heb je je vakantie al geboekt? Dan moet je werkgever de gemaakte kosten vergoeden.

Als dat zo aangegeven staat in je contract, cao of bedrijfsreglement. Bij sommige bedrijven kun je in bepaalde periodes geen vrij vragen, omdat het dan bijvoorbeeld druk is. Check dus goed bovenstaande documenten voordat je een vakantieaanvraag doet.

En natuurlijk: als je te weinig dagen overhebt.

Vakantie zonder zorgen

Een vakantie is goed voor je stressniveau, maar een vakantie aanvragen zeker niet altijd. In jouw geval zou je natuurlijk een keer twee weken kunnen afwachten na je aanvraag, omdat je er in het verleden elke keer al zo op hebt aangedrongen. Je riskeert dan wel dat je manager niet zo blij met je is en dat kan gevolgen hebben voor de rest van je carrière.

Wat je ook een keer kunt proberen, is het gesprek aangaan met je manager. Of dat nou gaat om het late reageren of het gevoel dat andere collega’s voorrang hebben. Het zou namelijk ook nog eens kunnen dat hij zich van geen kwaad bewust is of dat hij niet door heeft dat het je zo frustreert. Of wellicht begrijp je zijn argumenten voor zijn gedrag als hij ze uitlegt.

Het zou zonde zijn als er frustraties ontstaan die voorkomen hadden kunnen worden met een goed gesprek. Succes!

Meer Metro-afleveringen lezen van Tessa geeft raad? Die vind je hier.