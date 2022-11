Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Klaar voor je eerste werkdag? Zo ben jij goed voorbereid

Gefeliciteerd! Het sollicitatieproces is achter de rug, die nieuwe (droom)baan is binnen en het moment is nu echt daar: je staat op het punt te starten. Maar hoe bereid je je voor op je eerste werkdag? Wacht je het af en zie je wel wat je te wachten staat? Of zijn er tóch dingen die je beter nog even kunt uitzoeken?

Het is maar een greep uit de vragen die ik mijzelf de afgelopen weken heb gesteld. Sinds vorige week mag ik (Jana Witteman) mijzelf namelijk de nieuwe Geld & Carrière-redacteur noemen bij Mediahuis, waaronder Metro valt. En natuurlijk willen we allemaal de indruk wekken dat we onszelf goed hebben voorbereid om te starten met een nieuwe baan. Je hoopt ook een fijne indruk maken op je nieuwe collega’s. En daarnaast ga je je misschien ook ineens afvragen hoe de lunchpauzes er eigenlijk uit zullen zien. Ik dacht dat mijn middelbareschooltijd inmiddels in een ver verleden lag, maar ergens voelt een nieuwe baan ook een beetje als een eerste schooldag. Met alle vragen nog vers in mijn geheugen, helpen de volgende tips jou hopelijk aan een glansrijk entree op je nieuwe werkplek.

1. Plan je route

Heel praktisch, maar zoek uit hoe je op je nieuwe werkplek komt. Misschien ben je tijdens de sollicitatiegesprekken al in het gebouw geweest, dan weet je vast waar je moet zijn. Ga jij met het openbaar vervoer naar je werk? Dan is het raadzaam om een trein (of twee) eerder te nemen. Mocht de NS dan last hebben van seinstoringen of ander oponthoud, dan ben je (hopelijk) alsnog op tijd. Voor de fietsers en automobilisten onder ons geldt hetzelfde: vertrek op tijd. Niets erger dan stress onderweg en badend in het zweet je entree maken bij je nieuwe collega’s.

2. Lees je in

Voordat je ging solliciteren heb je je waarschijnlijk al goed ingelezen in het bedrijf. Maar het kan geen kwaad om dat nog eens te doen, vlak voordat je daadwerkelijk aan de slag gaat. Sommige bedrijven maken gebruik van apps waar je allerlei informatie kunt terugvinden over het bedrijf. Lees dat goed door. Maakt het bedrijf daarnaast gebruik van sociale media-kanalen of LinkedIn? Volg die dan ook vast. Mochten er belangrijke nieuwtjes zijn, dan ben jij op de hoogte.

3. Voorkom een kledingcrisis

Voor de één klinkt dit oppervlakkig, maar voor de ander kan dit een hoop stress voorkomen. Bepaal de avond van te voren vast wat je gaat aantrekken. Daarnaast is het sowieso handig om na te gaan welke kleding je wil dragen naar je werk. Zijn er op jouw werkplek voorschriften over kleding, maar hangt er niets in je kast dat daaraan voldoet? Dan kun je je ten eerste afvragen: wil je daar écht werken? En als het antwoord ‘ja’ is, dan is het handig om nog een aantal nieuwe items aan te schaffen voordat je begint.

4. Maak afspraken

Zorg dat het duidelijk is waar, wanneer en hoe laat je ergens moet zijn. Fijn als daar geen misverstanden over bestaan. Zo voorkom je dat je op het verkeerde moment op de verkeerde plek bent. Zijn er nog dingen onduidelijk? Schroom dan niet om nog contact op te nemen met je nieuwe werkgever. Op die manier weet je ook meteen zeker dat je nieuwe collega’s je eerste dag niet vergeten.

5. Zorg voor lunch

Weet je niet precies wat de bedoeling is qua lunch of diner op je nieuwe werkplek? Neem dan het zekere voor het onzekere en neem zelf eten mee. Zo voorkom je dat je na een paar uur zonder energie bij je nieuwe baan zit.

Hoe jouw voorbereiding er ook uit ziet, onthoud dat deze nieuwe werkgever voor jou gekozen heeft. Een eerste dag is spannend, maar een nieuwe baan is vooral een leuke uitdaging. Een laatste tip die ik zelf ooit ter harte heb mogen nemen? Mochten de zenuwen opkomen, praat jezelf dan niet aan dat je kalm moet blijven. De fysieke toestand van kalmte staat namelijk ver af van het gevoel van zenuwen. Je lichaam en brein zullen daar niet intrappen. Probeer jezelf in plaats daarvan te vertellen dat je enthousiast bent. Nerveus zijn, lijkt namelijk fysiek op enthousiasme. En hoewel die zenuwen natuurlijk niet erg zijn, is het soms best lekker om jezelf een beetje voor de gek te houden.