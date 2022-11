Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tijdens de wasbeurt een plasbeurt? Waarom je beter niet onder de douche kunt plassen

Plas jij weleens onder de douche? Veel mensen hebben er geen moeite mee om tijdens een wasbeurt ook een plasbeurt in te lassen. Want het spoelt toch gemakkelijk weg. Maar bekkenbodemfysiotherapeute Dr. Alicia Jeffrey-Thomas waarschuwt dat je dit eigenlijk beter niet kunt doen.

De fysiotherapeute maakt video’s over allerlei zaken die zich afspelen ‘onder de gordel’. Van vragen over seksualiteit, fysieke klachten rondom het bekken en blaasproblemen. Haar filmpjes plaatst ze op TikTok en inmiddels heeft Dr. Alicia meer dan 500.000 volgers.

Plassen onder de douche niet goed volgens Dr. Alicia

In één van haar video’s komt ook het onderwerp plassen onder de douche ter sprake. Volgers Dr. Alicia kun je beter je blaas legen op de wc dan in de douche. Waarom? Dat komt omdat ons brein went aan het plassen onder de waterstraal.

We worden namelijk geconditioneerd. Dr. Alicia vergelijkt het met het wereldberoemde Pavlov-experiment. Hierbij kreeg een hond telkens een koekje als er een belletje rinkelde. Als gevolg daarvan ging de hond speeksel produceren als hij het belletje hoorde. Hij associeerde het geluid namelijk met eten.

Brein associeert plassen met stromend water

Dit blijkt dus ook te gelden voor even plassen tijdens een wasbeurt. Onze hersenen leggen een verband tussen lopend water en plassen. Als je jong en vitaal bent is dat nog niet echt een probleem. Jonge mensen zijn lichamelijk in staat om hun plas op te houden. Maar op de lange termijn is het niet goed. Wanneer je ouder wordt en je bekkenbodemspieren minder goed functioneren, kan dit een probleem worden. Dan associeert je brein, na jaren onder de douche plassen, stromend water met urineren.

Dat zou betekenen dat bij een stromende kraan, de afwas of tuinslang ineens je brein een linkje maakt met plassen. En dan is het een stuk lastiger om het op te houden.

Extra nadeel voor vrouwen

Voor vrouwen kleeft er nog een nadeel aan plassen onder de douche. Het vrouwenlichaam is namelijk niet gebouwd om staand te urineren. Daardoor legen zij de blaas minder goed. Dit heeft op lange termijn ook invloed op de blaas en kan leiden tot incontinentie.