Opnieuw walrus gespot in Nederlandse wateren, dit keer in Zeeland

Opnieuw is er een walrus gespot langs de Nederlandse kust. Dit keer werd het dier gevonden op Neeltje Jans in Zeeland, waar het enkele uren aan de westkant van het eiland, in de buurt van de Oosterscheldekering, lag.

Mogelijk gaat het om walrus Thor, die vorige week al eens werd gespot op het strand bij Petten. Het dier wordt goed in de gaten gehouden. Ook is er voor de zekerheid op afstand gekeken door en dierenarts, maar het lijkt erop dat het dier het goed maakt. Inmiddels is het dier weer vertrokken.

Voor het eerst sinds 1977 walrus gespot in Zeeland

Volgens Omroep Zeeland maken hulpverleners zich op dit moment geen zorgen om het welzijn van de walrus. Er is om die reden ook geen reddingspoging gedaan. Wel worden toeschouwers gevraagd om afstand te houden, zodat onnodige stress het dier bespaard blijft. Het is de eerste keer sinds 1977 dat er een walrus in Zeeland gespot is.



Vandaag een melding van Walrus op werkeiland Neeltje Jans. Dier leek in goede conditie en wordt bekeken door dierenarts.#geenalledaagsemelding. pic.twitter.com/79n5T7r0hA — Wijkagenten Schouwen Duiveland (@WA_SchouwenDuiv) November 13, 2022

De walrus bij Petten werd vorig weekend gespot op het strand. Volgens deskundigen van het Zeehondencentrum Pieterburen gaat het om een jongvolwassen mannetje. Het dier kreeg de naam Thor.

Vaker zuidelijk

Walrussen zoeken het de laatste jaren steeds zuidelijker op, maar het komt zelden voor dat ze in Nederland terechtkomen. Toch was dit vorig jaar ook al eens het geval. Toen zwom een vrouwtje lange tijd door de Noordzee. De walrus, die Freya werd genoemd, dook onder meer op bij Schiermonnikoog en in Harlingen.

Uiteindelijk belandde het dier via Schotland in Noorwegen. Daar werd de walrus op last van de autoriteiten doodgeschoten. Toeschouwers zouden te dichtbij komen, wat voor zeer gevaarlijke situaties zorgde.

Waarom de dieren zich steeds vaker in zuidelijke wateren laten zien is niet duidelijk, maar volgens het Zeehondencentrum zou het kunnen dat Walrussen een normale verschijning aan onze kusten worden.