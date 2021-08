Fitnesscoach gaat viraal op TikTok met workout die bedprestaties verhoogt

Het Engelse fitnessmodel Patrick Toechterle trekt behoorlijk wat bekijks op TikTok met zijn workouts. Hij claimt namelijk dat zijn oefeningen bedprestaties verbeteren.

De fitnesscoach is op het social media-platform TikTok een heuse hit. Waar hij eerder tips gaf over effectieve fitness-oefeningen, belicht hij nu een specifieker genre van lichaamsbeweging. Hij geeft namelijk tips over oefeningen die je kunt toepassen in de slaapkamer.



Fitness-video’s honderdduizenden views op TikTok

De coach garandeert dat zijn oefeningen het uithoudingsvermogen in de slaapkamer bevorderen. Zijn video’s werden duizenden keren bekeken. De video met de titel level up your erotic games kreeg meer dan honderduizenden views.

De trainer demonstreert een reeks oefeningen die je, volgens hem, een atleet in de slaapkamer maken. Het gaat voornamelijk om ‘unlock the hips’-oefeningen, oftewel bewegingen die de heupen ontgrendelen. In zijn video’s buigt, stretcht en draait Toechterle voornamelijk zijn heupen. Want door deze oefeningen worden de heupen extra mobiel en flexibel.

Oefeningen van de fitnesscoach

De fitnesscoach maakte verschillende video’s waarin hij diverse oefeningen toont. Vooral de video’s over bedprestaties zijn veel bekeken. Maar de trainer leert kijkers ook hoe ze een afgetrainde kont krijgen of een ultra-strak wasbordje. Iets wat de TikTokker allebei heeft en waar hij ook maar al te graag mee pronkt. Zijn social media-pagina’s staan vol met foto’s en video’s van zijn afgetrainde lichaam.

Workout voor bedprestaties

De trainer benadrukt dat seks voornamelijk bestaat uit heupstootbewegingen. Volgens Toechterle zijn deze rek- en strekoefeningen perfect voor de heupmobiliteit. Hij verzekert dat na deze workout je uithoudingsvermogen in de slaapkamer verbetert en je niet snel kramp of pijn zult krijgen.

Het tijdschrift Men’s Health schrijft dat veel oefeningen uit een standaard workout ook bijdragen aan je seksleven. Opdrukken, squats en lunges zijn effectief voor het bewegingsbereik van je onderlichaam. En bijvoorbeeld HIIT, high-intensity interval training, is goed voor het algemene uithoudingsvermogen.