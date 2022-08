Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zin in een citytrip? Voor minder dan 50 euro pak jij de trein naar Kopenhagen

De kans is groot dat jij al een heerlijke zomervakantie geboekt hebt of zelfs al bent geweest. Maar wat nu? Wachten tot de zomer voorbij is?Echt niet! Je kunt natuurlijk een toffe citytrip boeken – want overal in Europa is het lekker weer op het moment. Wij hebben een hele fijne tip voor je, want je kan nu heel goedkoop naar Kopenhagen reizen.

De stad is door Lonely Planet zelfs uitgeroepen tot één van de leukste steden om te bezoeken.

Op citytrip naar Kopenhagen met de trein

Waarom moet jij dan naar Kopenhagen? De stad heeft een pretpark, een gezellige en hele kleurrijke haven, veel winkeltjes, een botanische tuin, heerlijke restaurants en we kunnen wel uren doorgaan. En het is nu ook nog eens heel erg makkelijk (en goedkoop!) om daar te komen. Hoe? Nou, met de trein! Vanaf Amsterdam pak jij de ICE International en/of Intercity Berlijn en reis je via Hamburg naar Kopenhagen. Je doet er wel een tijdje over, namelijk 10.33 uur. Vliegen is dan qua tijd wel prettiger, maar hadden we al gezegd dat je voor een enkeltje 38 euro neerlegt? Kijk, dat is nog eens lekker.

Kopenhagen is ook nog eens een hele goede fietsstad. Niet alleen de Nederlanders weten hoe ze fietspaden bouwen, die Denen kunnen er ook wat van. Zo kun je de stad ook ontdekken terwijl je rondfietst. Ideaal, toch?



