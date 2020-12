‘Koningin Wilhelmina’ heeft de euthanasiepillen klaarliggen in haar kluis

Voor sommigen een onderwerp dat vermeden wordt, anderen zijn er juist heel open over. De dood, en dat met name de dood door euthanasie.

Petra Laseur, onder meer bekend van haar rol als Koningin Wilhelmina, doet er in elk geval niet geheimzinnig over. De 81-jarige actrice heeft de euthanasiepillen alvast klaarliggen in de kluis. Ze is „niet zo van het oud worden”, vertelt Laseur aan Coöperatie Laatste Wil (CLW).

Laseur wilde eigenlijk niet ouder worden dan 75 en is volgens haar eigen plan nu al zes jaar overtijd. „Het idee dat oud worden leuk is, vind ik een enorm misverstand. Ik ben bang voor de toekomst. Ik wil de toekomst niet meemaken.”

Twee jaar geleden haalde ze de euthanasiepillen al in huis. „Ik stond in mijn overmoed bovenop een ladder in de tuin om een buddleja te snoeien. Door een verkeerde beweging viel ik achterover, plat op mijn rug, op de stenen in de tuin.” Ze controleerde meteen of ze nog alles kon bewegen, dat lukte. „Toen realiseerde ik me hoe blij ik was met die pillen, want op mijn tachtigste een nieuw leven beginnen met een dwarslaesie lijkt me vreselijk, hoeveel respect ik ook heb voor mensen die dat wel doen.”

Actrice Soldaat van Oranje

De familie van Laseur vindt haar keuze wel lastig, geeft ze aan. „Het laatste wat ik wil, is afhankelijk zijn van anderen. Ik zie ze al een schema maken wie wanneer mijn billen moet komen wassen.”



Laseur speelde de laatste jaren in de musical Soldaat van Oranje en won talloze prijzen, zoals de Colombina voor haar rol in Oom Wanja (1969) en twee Theo d’Ors, voor haar hoofdrollen in Hedda Gabler (1972) en Groot en Klein (1981) van Botho Strauss. Bij het grote publiek werd zij bekend met een aantal televisie- en filmrollen in hitserie Dossier Verhulst (1987) en Familie (2001) van Willem van de Sande Bakhuyzen.