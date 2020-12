Pfizer-vaccin goedgekeurd in VS, eerste prik binnen 24 uur

De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA heeft het gebruik van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech goedgekeurd. De VS staan als vijfde land ter wereld het Pfizer-vaccin toe. Groot-Brittannië, Bahrein, Canada en Mexico hebben die stap al eerder gezet.

Volgens president Donald Trump zal de eerste injectie van het Pfizer-vaccin in de Verenigde Staten in minder dan 24 uur worden toegediend. „Ik ben er trots op dat we ervoor hebben gezorgd dat dit vaccin gratis zal zijn voor alle Amerikanen”, aldus Trump in een video op Twitter.

‘Medical miracle’

Trump noemt het een ‘medical miracle’. „Het is een van de grootste wetenschappelijke mijlpalen in de geschiedenis. Ze zeiden dat we het niet voor elkaar zouden krijgen, maar vandaag hebben we ons doel bereikt.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De verspreiding van de vaccins is meteen na de goedkeuring begonnen. Miljoenen Amerikanen zouden deze maand al kunnen worden gevaccineerd, vooral als het vaccin van Moderna ook snel wordt goedgekeurd. Daarover beslist de FDA waarschijnlijk volgende week. „De pandemie is dan wel begonnen in China, maar we beëindigingen hem hier, in de VS”, zegt Trump in het filmpje.

2,9 miljoen doses

De FDA zei dat het Pfizer-vaccin kan worden toegediend aan mensen van 16 jaar en ouder. Gezondheidswerkers en ouderen in instellingen voor langdurige zorg zullen naar verwachting de belangrijkste ontvangers zijn van een eerste ronde van 2,9 miljoen doses.

De Verenigde Staten zijn wereldwijd het hardst getroffen door de coronapandemie. Tot nu toe zijn bijna 16 miljoen Amerikanen besmet geraakt, ongeveer 295.000 inwoners hebben die besmetting niet overleefd.

Lees ook: ‘Koningin Wilhelmina’ heeft de euthanasiepillen klaarliggen in haar kluis