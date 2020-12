Epstein-vriendin Ghislaine Maxwell biedt borgsom van 28,5 miljoen dollar

Ghislaine Maxwell, die in een gevangenis in New York vastzit op verdenking van het ronselen van minderjarige meisjes voor seks met multimiljonair Jeffrey Epstein en diens entourage, heeft een nieuwe poging gedaan om op borgtocht vrij te komen. Ook vrezen veel Amerikanen dat Trump nog een laatste ‘pardon-actie’ gaat doen, nu het nog kan.

De socialite wil de rechter in New York een borgsom van 28,5 miljoen dollar (23,5 miljoen euro) betalen om de rechtszaak tegen haar volgend jaar in vrijheid te mogen afwachten, meldt de Amerikaanse nieuwszender ABC. Justitie heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Naar verwachting reageert rechter Alison Nathan binnen enkele dagen op het aanbod.

