Dit leidt tot meer doden dan veel kankers en verkeersongelukken bij elkaar

Ken je sepsis al? Klinkt misschien een beetje als een personage uit een Middeleeuwse streekroman of anders de naam van een huisadder, maar het is toch iets heel anders. En het wordt tijd dat veel meer mensen het leren kennen, vinden medici.

Coronapatiënten die ernstig ziek worden na een besmetting, blijken vaak ook sepsis te hebben. Maar ook een andere besmetting met een virus, een bacterie, een schimmel of een andere ziektekiem kan leiden tot sepsis.

World Sepsis Day

En dat het wereldwijd op de medische agenda staat, blijkt wel uit Wereld Sepsisdag, aankomende zondag. Dit jaar wordt vooral opgeroepen om sepsis te delen op social medial, want er moet meer bekendheid komen. „Elke 2, 8 seconde sterft iemand aan sepsis”, staat op de Twitterpagina van @WorldSepsisDay.

Veel doden

Sepsis is de belangrijkste doodsoorzaak op ic-afdelingen, maar de aandoening is maar bij een op de drie Nederlanders bekend. Daarom hebben sepsis-experts uit verschillende ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid samen met oud-patiënten de Stichting SepsisNet Nederland opgericht.

Sepsis is in de volksmond bekend als bloedvergiftiging. Het is een ernstig ontregelde afweerreactie van het lichaam op een ziekteverwekker zoals een virus of een bacterie. Door die reactie vermindert de functie van de organen. In Nederland lopen jaarlijks ongeveer 35.000 patiënten sepsis op, waarvan zo’n tienduizend patiënten op op de intensive care terechtkomen.



Benauwdheid

Wie geneest, houdt lang fysieke en mentale klachten, waaraan een deel van de patiënten alsnog overlijdt, zegt intensivist Peter Pickkers van het Radboudumc in Nijmegen, voorzitter van SepsisNet Nederland. Zo komen benauwdheid en concentratieproblemen veel voor, terwijl de kans op een nieuwe infectie ook veel groter is.

Volgens Pickkers herkennen veel patiënten de symptomen van sepsis niet, terwijl snelle behandeling essentieel is. Zij willen daar daar wat aan doen. „De aandoening veroorzaakt per jaar meer doden dan borstkanker, prostaatkanker en verkeersongevallen bij elkaar. Wie een infectie heeft, moet daarom alert zijn op versnelde ademhaling of hartslag, afwijkende temperatuur, verwardheid of sufheid samen met een ernstig grieperig gevoel.” Baby’s en jonge kinderen, ouderen en mensen met chronische ziekten of een verminderde afweer lopen het meeste risico.

Aan SepsisNet Nederland werken het Radboudumc, UMC Groningen, UMC Utrecht en ziekenhuis Gelderse Vallei mee.

