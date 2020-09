Anouk ging op een knie voor haar overrompelde Dominique: ‘What the f*ck..!’

View this post on Instagram

Wow wat heb ik een leuk weekend gehad:-) Dominique had zich laten testen, zodat we ‘s avonds laat de uitslag zouden krijgen en na een lange tijd weer even samen konden zijn. (Ook handig om in de vakantie van de kinderen te doen, kan ik ze weer eens heerlijk bij me hebben 😃) Om eerlijk te zijn kon ik niet wachten om zijn allergrootste wens in vervulling te laten gaan. Om alles te regelen en het ook nog eens geheim te houden was best een uitdaging, maar het is gelukt 😅 Het was fantastisch. Ik ben ontzettend dankbaar dat je in ons leven bent gekomen @dominiqueschemmekes ❤️ en ik kan niet wachten om deze dag met iedereen te vieren. Ps: Aangezien wij allebei een bruiloft willen waar geknuffeld en gedanst kan worden, zullen we wel even geduld moeten hebben. But good things take time 💕 #coronafreewedding @conservatoriumhotel , bedankt voor de goede zorgen!