Nederland koploper gasprijzen: zoveel betaal je voor een verwarmd huis

Lekker hoor, die verwarming opendraaien terwijl het buiten ijskoud is, maar vergeet niet dat je energierekening dan enorm op kan lopen. Als het gaat om gas is Nederland namelijk een van de duurste landen binnen Europa. Hoe duur is het per dag om je huis te verwarmen?

In Nederland is gas de meest gebruikte energiebron voor verwarming, hoewel er steeds meer interesse is in duurzame alternatieven zoals warmtepompen en zonne-energie. Hoewel de gasprijs fluctueert, is bekend dat de energieprijzen in Nederland de afgelopen jaren flink zijn gestegen. Dit heeft ook de verwarmingskosten opgedreven.

Wat zijn de gemiddelde verwarmingskosten in Nederland per jaar?

Nederlandse huishouders betalen fors meer voor gas dan het Europese gemiddelde, schreef Trouw onlangs. Per kubieke meter kost gas in Nederland gemiddeld 1,78 euro (inclusief belastingen en netwerkkosten). Nederlandse huishouders die in december een contract afsloten voor gaslevering in 2025, betalen gemiddeld 1,48 euro per kubieke meter aardgas. Daarmee heeft Nederland de op twee na hoogste gasprijs van Europa.

Gemiddeld betaalt een huishouden in Nederland tussen de 1000 euro en 1500 euro per jaar voor gasverwarming, afhankelijk van verbruik en de marktomstandigheden. Voor elektrische verwarming kunnen de kosten tussen 1500 en 2500 euro per jaar liggen. Nibud, het onafhankelijk bureau voor budgetbeheer, heeft op hun website een tabel gemaakt van de verschillende gas- en elektriciteitskosten per woningtype en tips om te besparen op deze maandelijks terugkerende kosten.

Hoge gasprijzen, dus besparen op de verwarmingskosten

Met die oplopende gas- en elektriciteitsrekening, is het belangrijk om de kosten van verwarming te verlagen. Een belangrijke stap om dit te bereiken, is het isoleren van je woning. Dat kan bijvoorbeeld door het aanbrengen van dubbel glas, het isoleren van vloeren en daken of het aanbrengen van gevelisolatie. Door al deze maatregelen verliest je woning minder warmte, wat betekent dat je minder energie nodig hebt om het huis op temperatuur te houden.

Ook Milieu Centraal geeft adviezen om te besparen op de energierekening. Draai de verwarming uit in ruimtes waar je niet bent, zoals de slaapkamer. Zet hem, als je thuis bent, niet hoger dan 19 graden, daarmee bespaar je jaarlijks 180 euro. Ook ’s nachts is het aan te raden om je thermostaat sterk omlaag te zetten. Houd wel een minimumtemperatuur van 15 graden aan.

Een andere, misschien wel voor de hand liggende tip, is om alleen de ruimtes die je daadwerkelijk gebruikt, te verwarmen. Slimme thermostaten kunnen helpen om ervoor te zorgen dat de verwarming efficiënt wordt gebruikt en niet onnodig aanstaat, waardoor je weer kunt besparen op je energierekening. Het daarnaast ook belangrijk om regelmatig onderhoud te plegen aan je cv-ketel of andere verwarmingsinstallaties. Voor sommige huishoudens kan zonne-energie ook een goede oplossing bieden om hun verwarming te ondersteunen.

Wat kost het per dag om je huis te verwarmen?

Gas is een van de meest gebruikte energiebronnen voor verwarming van een huis. Gemiddeld verbruikt een huishouden in Nederland dat goed is geïsoleerd tussen de 8 en 12 m3 gas per dag om het huis op temperatuur te houden. Dit is wel afhankelijk van de buitentemperatuur en de grootte van je woning. De verwarmingskosten van een gemiddeld huis (80 tot 100 m2) variëren tussen de 12 en 18 euro per dag. Volgens Trouw ligt het gemiddelde op 14 euro per dag.

Uit een analyse blijkt dat de gasrekening hier zo hoog is, omdat de meeste Nederlanders belasting moeten betalen over hun gasgebruik. Meer dan de helft van de gasprijs bestaat namelijk uit belastingen, zoals de energiebelasting en btw. Deze belastingen op gas waren overigens een bewuste keuze van het vorige kabinet, om het gebruik van aardgas te ontmoedigen. Zo zouden isolatiemaatregelen en warmtepompen aantrekkelijker worden.

Kosten voor elektrische verwarming

Elektriciteit is vaak duurder per kWh dan gas. De gemiddelde prijs voor elektriciteit is in Nederland ongeveer 0,22 euro per kWh. Elektrische verwarming, zoals een boiler of convectoren, verbruikt vaak meer aan energie. Als je elektrische verwarming ongeveer tien uur per dag aan zou staan, zou dat voor een gemiddelde woning tussen de 4,40 en 8,80 euro kosten, afhankelijk van het type verwarming en het energieverbruik.

Ter vergelijking: bij een warmtepomp is dit slechts 0,55 euro per dag. Ook Radar schrijft dat dit de duurzaamste en meest voordelige keuze is. De kosten van aanschaf en installatie zijn echter wel fors hoger dan bij een elektrische verwarming. Dan is er nog de mogelijkheid tot een pelletkachel, die houtpellets als brandstof gebruikt. Ook hiervoor liggen de kosten laag. Stel dat je een pelletkachel gebruikt en deze acht uur per dag aanstaan, dan betaal je hier 2 tot 4 euro per dag voor.

