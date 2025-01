Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Klimaatminister Sophie Hermans: ‘Recordwarmte van 2024 laat zien dat er werk aan de winkel is’

Klimaatminister Sophie Hermans ziet in de wereldwijde recordwarmte in 2024 een aansporing om door te gaan met klimaatbeleid. „Wij zien inderdaad dat afgelopen jaar de temperatuurstijging hoger was dan we zouden willen”, zei de bewindsvrouw voor aanvang van de ministerraad. Dat betekent dat er „werk aan de winkel” is.

Cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus laten zien dat 2024 wereldwijd het warmste jaar ooit was. De gemiddelde temperatuur lag voor het eerst meer dan 1,5 graad hoger dan voor het industriële tijdperk, In het klimaatakkoord van Parijs is juist afgesproken de opwarming bij voorkeur onder die 1,5 graad te houden.

Dat de temperatuurstijging nu voor het eerst in een kalenderjaar boven die grens uitkomt, vindt Hermans nog geen reden voor paniek. Zij kijkt liever naar het langjarig gemiddelde. „Maar dit soort berichten laten wel zien dat het probleem niet is opgelost”, erkent de minister.

Extra stappen

Nederland moet komend voorjaar extra stappen zetten om de eigen klimaatdoelen te halen. Binnen de coalitie ligt dat gevoelig, want de PVV en in iets mindere mate BBB hebben al laten weten weinig trek te hebben in nieuwe dwingende maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Hermans wees opnieuw op de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord. De coalitiepartijen lieten daarin de bestaande klimaatdoelen intact en beloofden met aanvullend beleid te komen als die uit beeld zouden raken. De jongste cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving laten zien dat dit laatste het geval is. Daarom komt Hermans dit voorjaar met nieuwe plannen.

