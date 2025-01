Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mag je alcohol drinken als je borstvoeding geeft?

Na negen maanden lang geen druppel te hebben gedronken, lonkt na de bevalling voor sommige vrouwen een goed glas wijn. Maar kan dat eigenlijk wel, als je borstvoeding geeft? Veel moeders worstelen met die vraag, omdat er nog steeds veel mythes en onduidelijkheden over bestaan. Deskundigen leggen aan Metro uit hoe het zit.

Het borstvoedingsavontuur loopt bij vrouwen zelden zoals ze het vooraf hadden bedacht. Meer dan 70 procent van de vrouwen stopt eerder met borstvoeding dan ze had gehoopt, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Deskundigen gaven eerder tips hoe je het langer kunt volhouden.

Hoeveel alcohol mag je drinken?

Voedingscentrum

Het algemene advies van het Voedingscentrum is om alcohol te laten staan als je borstvoeding geeft. „Het is het veiligst om geen alcohol te drinken zolang je borstvoeding geeft, want de schadelijke stoffen uit alcohol kunnen via de borstvoeding bij je kind terechtkomen”, zegt woordvoerder Maartje Boot.

Wil je toch graag alcohol drinken? Dan is het advies om het bij één standaardglas te houden. „Na het drinken van één standaardglas alcohol adviseren wij om altijd drie uur te wachten met voeden. Daarna is de alcohol uit je melk verdwenen. Als je meer dan één standaardglas drinkt, duurt het langer dan drie uur voordat de alcohol uit je bloed is.”

Lactatiekundige Teddy Roorda

„Het is een open deur, maar geen alcohol is altijd het beste”, benadrukt ook lactatiekundige Teddy Roorda. Maar helemaal uit den boze is het volgens haar niet. „Zolang je nog auto mag rijden, mag je ook nog borstvoeding geven.”

Ze legt uit dat de hoeveelheid alcohol in de melk is vergelijkbaar is met de hoeveelheid in je bloed. Dat wordt uitgedrukt in promillages. „Dat houdt in dat de hoeveelheid alcohol in de melk best wel meevalt. Na één glas hoef je niet zo moeilijk te doen, dan kun je gewoon voeden, omdat er maar een heel laag promillage alcohol in de melk zit. Daar raak ik niet van onder de indruk. Maar na twee glazen is het beter om per gedronken glas drie uur te rekenen.”

Lactatiekundige Sanne Phaff

Sanne Phaff, lactatiekundige bij House of Milk, zag – met name tijdens de feestdagen – de nodige verhalen rondgaan over alcohol en borstvoeding. „Zoals je dat je met één of twee glaasjes prima borstvoeding kunt geven. Maar ik heb nog geen wetenschappelijke onderbouwing gezien dat dit veilig kan. Ik ga dus uit van wat ik geleerd heb en wat in de boeken staat.”

Ook zij zegt dat je je niet zo druk hoeft te maken over één glas. „Weet wel dat het best hard aankomt, omdat je al zo lang niet hebt gedronken”, lacht ze. Zij raadt, in tegenstelling tot Roorda, wel aan om na dat glas te wachten. „Er zit een klein alcoholpercentage in je bloed, en dus ook in je melk. Dat is maar weinig, maar het is wel een kindje. Ik denk altijd: liever safe than sorry.”

Rond de twee uur wachten lijkt voldoende.

Haar advies is om na het glas anderhalf à twee uur te wachten met voeden. „Vaak wordt er twee à drie uur gezegd, maar rond de twee uur lijkt wel voldoende. Daarna wordt de alcohol in je bloed afgebroken en daarmee ook in de melk. Het liefst begin je met je wijntje zodra je kindje klaar is met aan de borst voeden, omdat je dan de meeste speling hebt.”

Het ligt er volgens haar ook aan hoe oud je kind je is. Als borstvoeding de enige bron van voeding is, kan het aan de krappe kant zijn. „Maar anders wordt het sowieso wat makkelijker qua uitstellen.”

Er bestaan zogenaamde alcoholtesttrips, waarmee je zou kunnen checken hoeveel alcohol er in de moedermelk zit. Phaff vraagt zich of dat niet vooral een marketingproduct is. „Het is de vraag of je dat moet willen. Het is ook niet nodig om het te gebruiken als je helder nadenkt.”

Let op: dit is een standaardglas

Overigens kun je je nog lelijk vergissen hoeveel er eigenlijk in een glas zit. „Eén glas alcohol is niet een bel wijn”, vertelt Phaff. „Maar een glaasje zoals je hem in een café ingeschonken krijgt. Het moet ook een normaal biertje zijn, en geen speciaalbiertje.”

Boot: „Een standaardglas bier (met 5 procent alcohol) is niet meer dan 250 milliliter, een standaardglas wijn (met 12 procent alcohol) is niet meer dan 100 milliliter en een standaardglas sterke drank (met 35 procent alcohol) is niet meer dan 35 milliliter.”

Moet je je melk kolven en weggooien?

Nog zo’n misvatting is dat je na het drinken van alcohol moet ‘pumpen en dumpen’, oftewel: je melk moet afkolven en weggooien. „Als je lang genoeg wacht, wordt de alcohol door het lichaam uit de melk gefilterd”, legt Roorda uit. „Er is continu uitwisseling tussen bloed en melk. Maar de melk moet wel nog in het lichaam zitten. Als je het kolft zit het er al in en gaat het er nooit meer uit.”



Dit beaamt Phaff. „Meestal drinken kindjes om de twee à drie uur. Dan is de alcohol uit je melk. Als een kindje vaker drinkt, of als je meer hebt gedronken, dan moet je wel van tevoren kolven, zodat je het voedingsmoment van je kindje niet mist.”

Afhankelijk van het ritme van een kindje, kan het volgens haar wel goed zijn om te ‘pumpen en dumpen’. Maar dat is niet, zoals soms wordt gedacht, om de alcohol te lozen. „Dat kan zijn omdat je borsten het misschien niet volhouden, of om je productie op peil te houden.”

Die melk hoeft niet in de prullenbak, tipt ze. „Ik zeg altijd: zet er een groot rood kruis op en gebruik het voor een melkbadje, voor het huidje.”

Hoe schadelijk is alcohol in borstvoeding?

Dat het niet goed is om te veel alcohol te drinken als je borstvoeding geeft (en ook als je geen borstvoeding geeft, overigens) blijft gewoon staan. „Alcohol is gewoon toxisch. Het is een harddrug”, zegt Roorda.

Boot licht toe: „De hoeveelheid alcohol in borstvoeding is net zo hoog als de hoeveelheid alcohol in het bloed van degene die borstvoeding geeft. Alcohol is een giftige stof en is dus schadelijk voor de gezondheid van je kind. Ook kan het een negatief effect hebben op de slaap van het kind en zijn er aanwijzingen dat het niet goed is voor de hersenontwikkeling van het kind. Voor kinderen is alcohol dus nog schadelijker dan voor volwassenen.”

Andere redenen om op te passen met alcohol

De schadelijke stoffen zijn niet de enige reden om om te passen met alcohol. „Op het moment dat je meer drinkt en aangeschoten of zelfs dronken wordt, is het ook gewoon belangrijk dat iemand anders voor die baby zorgt. Omdat je niet meer toerekeningsvatbaar bent”, stelt Roorda. Phaff: „Hoe meer alcohol je gedronken hebt, hoe minder goed je je kindje kunt verzorgen.”

Daarbij remt alcohol bepaalde hormonen die de toeschietreflex beïnvloeden. Die reflex zorgt ervoor dat het melk naar buiten stroomt. „Dan krijgt je kindje dus minder melk binnen”, zegt Phaff.

