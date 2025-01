Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opgebiecht: ‘Ik heb geen zin om mijn dertigste verjaardag te vieren en vlucht naar het buitenland’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Juul (29) heeft helemáál geen zin om haar dertigste verjaardag te vieren, dus vlucht ze een maand naar het buitenland.

„‘Oooooohhhh, nog maar één jaar en dan word je dertig!’ Net daarvoor had ik op mijn werk getrakteerd omdat ik 29 jaar was geworden en de collega die deze opmerking naar mijn hoofd slingerde, keek me veelbetekenend aan. Ik vond het een vreemde opmerking, ik was toch 29 geworden? En nog geen dertig? Waarom moest ik op mijn 29ste gefeliciteerd worden met meteen een onheilspellende opmerking over het komende levensjaar? ‘Pas maar op, straks ben je écht oud’ – moest ik dat zo interpreteren?

Nieuw decennium

Ja ja, ik weet het, ik til er natuurlijk veel te zwaar aan. Het zijn van die goedbedoelde grapjes, of mensen weten gewoon niet wat ze moeten zeggen – al zou gewoon ‘gefeliciteerd’ een goed alternatief zijn. Maar toen ik de 29 was gepasseerd, kreeg ik al wel door dat er blijkbaar iets Heel Groots stond te gebeuren als ik 30 zou worden. Een nieuw decennium, en dat kon ik niet zomaar voorbij laten gaan, volgens mijn omgeving.

Want niet alleen op mijn werk, ook in mijn directe omgeving vroegen mensen ernaar. Mijn moeder bijvoorbeeld. Of ik een groot feest ging geven, of dat ik nog iets ging doen vóór ik dertig werd. En wie ik allemaal zou uitnodigen, en of tante Anja dan ook mocht komen. Nou vier ik mijn verjaardag normaal al niet uitgebreid – ja, een etentje met een vriendin misschien, maar verder hoeft het niet zo voor mij. Laat staan dat ik uitbundig iets ga vieren, helemaal niet met familieleden die ik normaal alleen tijdens speciale gelegenheden zie – dus sorry, tante Anja, it ain’t gonna happen.

Opgebiecht: in mijn uppie naar Azië

Maar goed, blijkbaar ontkom je er niet aan als je geen fatsoenlijk excuus hebt om je verjaardag níet te vieren. Dus heb ik een excuus bedacht. Een reis naar Azië, in mijn uppie. Een maand lang, dus lang genoeg om zowel vóór mijn verjaardag onder een feestje uit te komen, als erna – als ik twee weken na mijn verjaardag thuiskom, is iedereen het alweer lang en breed vergeten.

Een win-winsituatie, vind ik zelf. Geen opgeklopte toestanden thuis, en de reis die ik altijd al heb willen maken in mijn leven – dat is me dan wel weer gelukt vóór mijn dertigste. Op het nippertje, dan.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

