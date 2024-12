Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel invloed kan kou hebben op je nachtrust

Slaap je slecht? Dan doe je er wellicht goed aan om de kou op te zoeken. Uit onderzoek van de universiteiten van Montreal en Poitiers blijkt dat zogenoemde koude therapie zorgt voor een betere nachtrust.

Je gaat staan in een kamer waar het 90 graden onder nul is. Dat klinkt nogal sciencefictionachtig en ook niet echt aanlokkelijk. Maar toch zou het goed zijn voor je slaapritme. De universiteit liet dit door twintig jongvolwassenen uitproberen, en daaruit bleek dat het echt goed is voor je slaapritme.

Slaapwetenschapper Merijn van de Laar schetst een kritische noot bij het onderzoek. „Het heeft alleen maar effect op de diepe slaap. En het onderzoek kan niet blind zijn uitgevoerd, omdat mensen weten dat ze in de kou komen te zitten. Als je dan al denkt dat je beter gaat slapen, doe je dat misschien ook wel”, vertelt hij aan Metro. Dat temperatuur effect op je slaap heeft, beaamt hij wel. Later in dit artikel legt hij uit wat de ideale temperatuur in je slaapkamer is.

Koude therapie doe je zonder shirt en broek

Terug naar het onderzoek: in de koude ruimte draag je alleen ondergoed, sokken, schoenen, wanten en een muts. De therapie wordt cryostimulatie genoemd. De proefpersonen werden vijf dagen lang meermaals blootgesteld aan de extreme kou. Hun slaap werd gemonitord met diverse sensoren. De metingen lieten zien dat ze veel beter en dieper sliepen dan vóór de koude therapie.

De kou zorgde voor meer lichamelijke rust en een diepere slaap. Onderzoekers leggen uit dat de zogenoemde ‘slow-wave’-slaap de meest herstellende slaapfase is. „Uit onze analyse blijkt dat de duur van de slow-wave-slaap aanzienlijk toenam tijdens nachten na cryostimulatie vergeleken met nachten zonder cryostimulatie”, zegt kinesioloog en onderzoeker Olivier Dupuy.

Kou kan ook helpen bij chronische ontstekingen

De proefpersonen, die rond de 23 jaar oud waren, voerden hun normale dagelijkse activiteiten uit tijdens de onderzoeksweek. Ze dronken geen cafeïne of alcohol. Uit het onderzoek blijkt ook dat het opzoeken van de kou kan helpen bij chronische ontstekingen of vroege tekenen van dementie.

Een opvallend detail is dat vrouwen meer baat hadden bij de kou dan mannen. Dupuy: „Dit suggereert dat de dosis kou moet worden aangepast aan het geslacht, hoewel dit nog verder onderzoek vereist.”

Kou als therapie is niet nieuw

Kou als therapie gebruiken is niet nieuw. Dit werd in het oude Griekenland al gedaan. Maar omdat we nog niet precies weten hoe je het het beste kunt toepassen, wordt het verder onderzocht. Topsporters kunnen er ook veel baat bij hebben.

Temperatuur heeft in bredere zin invloed op je nachtrust, weet slaapwetenschapper Merijn van de Laar. De ideale temperatuur in de slaapkamer is volgens hem tussen de 15,5 en 20,5 graden.

Sokken aan in bed: kan dat dan wel?

Kou is volgens het onderzoek waar we over schrijven dus goed voor je nachtrust. Betekent dat dan ook dat je geen sokken moet dragen in bed? „Als je bijvoorbeeld hele koude voeten hebt, kan het helpen om bedsokken te dragen. Omdat het zorgt voor warme voeten.” Warme voeten zorgt ervoor dat je vaten meer uitzetten. Dat zorgt voor een betere regulatie van je lichaamstemperatuur.

Van de Laar schrijft in zijn boek Slapen Als Een Oermens over het type pyjama dat het beste is om te dragen. „Mensen die een wollen pyjama dragen, slapen beter dan mensen die een katoenen pyjama dragen. Hetgeen wat je draagt kan invloed op je slaapkwaliteit hebben.”

