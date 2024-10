Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuwe berekeningen tonen aan: rookvrije toekomst kan 120.000 kankerdiagnoses voorkomen

Voor het eerst heeft het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) met berekeningen inzichtelijk gemaakt in hoeverre rookpreventie kanker kan voorkomen. Roken zoveel mogelijk uitbannen zou tot en met 2045 al 120.000 kankerdiagnoses kunnen schelen, meldt het kankercentrum. In totaal gaat het de komende acht jaar al om bijna 22.000 diagnoses minder.

Dan moet het aantal rokende volwassenen al wel zijn teruggedrongen tot 5 procent en het aantal jongeren dat rookt moet 0 procent zijn in 2032, berekent het centrum. Ook moet dan niemand meer met de gewoonte beginnen.

„Dit zou betekenen dat 89.000 mensen geen longkanker krijgen, ruim 16.000 mensen geen blaaskanker, en bijna 15.000 mensen geen slokdarmkanker”, aldus het IKNL, dat de berekeningen maakte op basis van gegeven van onder andere de Nederlandse Kankerregistratie. Volgens het kankercentrum zijn deze berekeningen nog aan de conservatieve kant want roken veroorzaakt ook andere soorten kanker, zoals kanker in het hoofd-halsgebied en nierkanker.

Roken onder jongeren neemt toe

Het plan is wel ambitieus: op dit moment rookt nog 19 procent van de Nederlandse volwassenen en bijna 10 procent van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Dat cijfer daalde de afgelopen jaren, maar volgens het IKNL is is die daling recentelijk gestokt. „Onder jongeren is roken juist weer toegenomen”, weet het centrum.

Longarts Wanda de Kanter is voorzitter van Rookpreventie Jeugd en wil snel actie van de overheid. „Ik kan letterlijk huilen om het feit dat jongeren weer meer zijn gaan roken. Op zo’n korte termijn zullen er zoveel vermijdbare nieuwe kankerpatiënten zijn. Dit is hartverscheurend.”

Hulp bij stoppen essentieel

„De beste rookpreventie is simpelweg niet beginnen, ook niet met vapen. Maar voor rokers die willen stoppen, is hulp essentieel”, vult tabaksexpert bij het Trimbos Instituut Esther Croes aan.

90 procent van de getopte rokers begint een jaar later alsnog weer aan de slechte gewoonte. Begeleiding vergroot de kans dat gestopte rokers zich aan hun voornemen houden, aldus Trimbos.

Roken en kanker Ieder jaar krijgen in Nederland meer dan 14.000 mensen de diagnose longkanker, 6.800 mensen de diagnose blaaskanker en 2.700 mensen de diagnose slokdarmkanker. Roken veroorzaakt het overgrote deel van de longkankerdiagnoses en een aanzienlijk deel van slokdarm- en blaaskankerdiagnoses, maar ook de kans op 9 andere kankersoorten wordt vergroot door roken waaronder kanker in het hoofd-halsgebied en nierkanker. Als in 2032 nog slechts 5 procent van de volwassenen en 0 procent van de jongeren rookt, kunnen volgens het Integraal Kankercentrum Nederland zeker 16.000 longkankerdiagnoses, 3.300 diagnoses blaaskanker en 2.600 diagnoses slokdarmkanker voorkomen.

