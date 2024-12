Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Overleden Eva Hermans-Kroot wordt niet vergeten: ‘Onderscheiding blijvend applaus voor Eva’

Dat de inmiddels overleden Eva Hermans-Kroot grote indruk heeft achtergelaten op de Nederlandse samenleving, is wel bekend. Over Mijn Lijk-kijkers werden dit jaar geraakt door het levensverhaal van Eva en haar overlijden kwam bij velen hard aan. Maar vergeten, dat wordt ze niet.

Dat blijkt nu ook weer, nu het afscheidsgesprek dat Mattie Valk in de Qmusic-ochtendshow Mattie & Marieke voerde met Eva verkozen is tot het Radiomoment van het Jaar 2024.

Valk werd onderscheiden voor het gesprek dat hij met Eva had, die eind november op 26-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van longkanker. Zij was sinds augustus 2021 met enige regelmaat te horen in het radioprogramma.

‘Blijvend applaus voor Eva’

„In het bestaan van deze onderscheiding was de jury het nog nooit zo met elkaar eens als deze editie. Ook ik was door het bekroonde gesprek enorm geraakt”, aldus juryvoorzitter Ron Vergouwen. „De onderscheiding is behalve voor de programmamakers óók zeker een blijvend applaus voor Eva.”

Over het winnen van de prijs zegt Valk zelf: „Wij hebben dat gefaciliteerd en ik ben heel erg trots dat mensen dat een mooi laatste gesprek vonden. Ik neem dat persoonlijk mee, maar niet zozeer als maker. Eva heeft het gedaan, die is de bron van dit alles.”

Het bekroonde fragment betrof een gesprek de dag voor Eva’s overlijden. Hermans-Kroot en Valk namen daarbij afscheid van elkaar.

Eva Hermans-Kroot

In een zelfgeschreven overlijdensbericht benadrukte Eva eind november dat ze de strijd tegen kanker niet heeft verloren, maar dat ze „keihard gestreden” heeft en de ziekte met zich meeneemt. „Kanker kent geen winnaars of verliezers. We denken allemaal dat we onverwoestbaar zijn, maar uiteindelijk leeft iedereen met de dag en dat advies kan ik meegeven. Plan niet heel je toekomst, leef je leven nu. Kijk wat het leven je brengt.”



Eva vertelde altijd heel open over de kanker die haar leven op haar 22ste op z’n kop zette. Dit deed ze bijvoorbeeld via haar Instagram-account Longeneeslijk. Ook schreef ze een boek over leven met kanker. In Over Mijn Lijk ging ze met Tim Hofman naar een herdenkingsbos, waar vrienden en familie nog eens kunnen samenkomen als zij dat in de toekomst willen. „De helft van mijn as komt op deze plek en de andere helft van mijn as blijft bij Matthijs.”

