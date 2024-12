Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Toeristen omgekomen door brand Bangkok, Nederlanders gewond

Drie buitenlandse toeristen zijn zondagavond om het leven gekomen door een brand in een hotel in de Thaise hoofdstad Bangkok. Volgens lokale media gaat het om een Amerikaan, een Oekraïner en een Braziliaanse. Ook raakten zeven personen gewond, onder wie twee Nederlanders volgens de Bangkok Post.

De brand brak rond 21.30 uur plaatselijke tijd uit op de vijfde etage van het zes verdiepingen tellende hotel Ember, in het bij backpackers populaire oude centrum van Bangkok. Er zouden op dat moment ongeveer 75 gasten in het hotel zijn geweest. Zo’n veertig mensen vluchtten het dak op en moesten door de brandweer met ladderwagens worden gered, schrijft de krant Khaosod. De brandweer had ongeveer een uur nodig om het vuur onder controle te krijgen.

De oorzaak van de brand is niet bekend. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten geen hulpverzoeken te hebben ontvangen en zegt ook niet bekend te zijn met Nederlanders die gewond zijn geraakt.

ANP

