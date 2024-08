Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Knokkelkoorts is in opmars – wat is het precies en wat merk je?

Oppassen geblazen: er is een stijging van het aantal meldingen van dengue (knokkelkoorts), mede door de opmars van de tijgermug. Waar het vorig jaar nog ging om 43 besmettingen, gaat het nu al om 112 gevallen.

Dat blijkt uit cijfers van de alarmcentrale Eurocross, die wereldwijd medische hulp verleent.

Wat merk je van knokkelkoorts?

Wie knokkelkoorts krijgt, kan te maken krijgen met een zware hoofdpijn achter de ogen, hoge koorts, braken en hoesten. De eerste keer dat iemand knokkelkoorts krijgt, zijn de symptomen vaak nog mild. Bij een tweede of derde infectie kunnen de klachten echter veel ernstiger zijn, en in het ergste geval kan de ziekte zelfs fataal zijn. Knokkelkoorts is vooral gevaarlijk voor kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en mensen met diabetes.

„Een klein deel van de mensen krijgt last van bloedingen”, vertelt Eurocross-arts Floriana Luppino in gesprek met het Algemeen Dagblad. „Denk dan aan een bloedneus, of bij vrouwen die menstrueren hevige bloedingen”, aldus Luppino. Als het aantal bloedplaatjes te veel is gedaald, kan het zelfs zo zijn dat de patiënt een transfusie nodig heeft.

Mug draagt virus op

Het virus wordt overgedragen door de beet van een mug die het virus bij zich draagt, meestal de gelekoortsmug of de Aziatische tijgermug. Deze muggen zijn vooral actief in de vroege ochtend en late namiddag.

Van oorsprong komen deze muggen voor in tropische en subtropische gebieden zoals Afrika, Midden- en Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië. Tegenwoordig worden ze echter steeds vaker gezien in Zuid-Europa en zelfs al in Nederland gesignaleerd.

Opmars van dengue

Het virus is nu echter in opmars, zo meldt De Telegraaf. Ten opzichte van vorig jaar kregen meer dan twee keer zoveel Nederlanders deze ziekte. Het belangrijkste is dan ook om te proberen om het virus te voorkomen. „Heerst ergens dengue, gebruik dan een klamboe, en smeer een anti-tijgermugcrème”, raadt Luppino aan.

Krijg je wel knokkelkoorts? Neem dan geen ibuprofen of aspirine. „Want die middelen werken bloedverdunnend en kunnen dan bloedingen veroorzaken.” Luppino raadt mensen in risicogroepen sowieso aan een vaccinatie te nemen voor de zekerheid.

