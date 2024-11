Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Moeite met de grote boodschap? Misschien dat deze Aziatische poeptip helpt

Moeite met poepen? Of heb je aambeien? Ja, we weten het, dat zijn geen gemakkelijke gespreksonderwerpen. Maar kennelijk werkt onze houding op die westerse toiletpot niet per se mee. We kunnen beter een voorbeeld nemen aan de Aziaten. Op hun manier poep je namelijk een stuk gemakkelijker.

Niet iedereen praat gemakkelijk over de grote boodschap. Sommigen ervaren zelfs poepschaamte. Maar even een mededeling: we poepen allemaal. En je stoelgang en toiletfrequentie zeggen ook een hoop over jouw gezondheid.

Poepen op westerse toiletpot niet gemakkelijk

Een grote groep Nederlanders (ongeveer de helft) krijgt ooit te maken met aambeien. Oftewel, de kleine bobbeltjes aan de binnenkant van de darm. Soms zakken die bobbeltjes naar buiten. Dat kan jeuken, pijn doen of gaan bloeden. Aambeien kunnen onder meer ontstaan door problemen met de stoelgang. Bijvoorbeeld door te hard te persen, een te harde grote boodschap of te lang op de toiletpot te blijven zitten.

Vaker klinkt dat onze westerse toiletpot daar een belangrijke veroorzaker voor is. Want zitten, zou het proces van poepen niet per se vergemakkelijken. Hurkend poepen werkt beter.

Hurkende houding

Het wetenschappelijke Quest haalt verschillende onderzoeken naar poephoudingen aan. Uit een van die onderzoeken bleek dat de hurkende houding het beste werkt. Alle deelnemers van het onderzoek poepten snellen en het kostte hen, naar eigen zeggen, minder moeite.

Ook een onderzoek pleit voor de hurkende houding. In de endeldarm zou namelijk een kleine knik zitten. Door het hurken wordt deze knik rechtgetrokken, waardoor het poepen makkelijker gaat.

Aziatische aanpak grote boodschap

In Europa trof je nog weleens langs een snelweg een Frans hurktoilet aan. De aantallen nemen echter af, in tegenstelling tot Azië. Daar gebruiken ze veelal het hurktoilet met een gat in de grond. En daar blijkt dus best logica achter te zitten.

In Nederland kun je overigens ook de hurkhouding toepassen op het westerse toilet. Hoe? Een klein krukje onder je voeten helpt jou bij het poepen. En vergeet de vezels en een gezond eetpatroon niet. Poepse!

