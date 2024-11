Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geen vorst, maar in Winterswijk kon vanmorgen toch geschaatst worden op natuurijs

Het is pas november en de temperatuur kroop vannacht niet onder nul, maar toch kon een handje vol mensen vanmorgen al schaatsen op natuurijs. De primeur staat op naam van Winterswijk. Vier volwassenen en vier kinderen bonden daar in alle vroegte de ijzers onder.

Een goede natuurschaatsbaan maken, daar weten ze in Winterswijk wel raad mee. Vorige winter werd de eerste marathon op natuurijs van het seizoen gehouden in Winterswijk en dit seizoen heeft het dorp opnieuw een primeur: er kon vanochtend voor het eerst dit seizoen geschaatst worden op natuurijs.

Temperatuur niet onder vriespunt

En dat terwijl het officieel niet eens heeft gevroren vannacht. Hoe is dat mogelijk? Volgens ijsmeester Hendrik Prooije gaat het niet alleen maar om de temperatuur. Er zijn namelijk meer factoren van belang. „We hebben de baan van onder geïsoleerd, en helemaal wit gemaakt waardoor er geen warmte uit de bodem komt”, vertelt hij aan Omroep Gelderland.

„Gisteren was er dus geen instraling van de zon door de witte laag, en vannacht was er een heldere hemel. De grond kon daardoor veel warmte verliezen.” Het resultaat: de brontemperatuur op de witte baan kwam wél onder nul, terwijl op het zwarte asfalt nog 1,5 graden boven het vriespunt werd gemeten.

Is het nog wel natuurijs?

Maar is het dan nog wel natuurijs met al die trucs? Prooije stelt van wel. „Als je ’s morgens je auto prakt en je moet je ruiten krabben, dan noemen we dat ook geen kunstijs. Wij creëren de voorwaarden die de natuur nodig heeft voor natuurijs.”

Er is overigens wel een flinke dosis toewijding voor nodig. Prooije is namelijk al sinds 02.30 uur vannacht in de weer bij de Winterswijkse IJsvereniging. Zijn inspanningen leverden een ijslaag van zo’n 1,5 centimeter op, waar een handje vol mensen vanochtend van heeft kunnen genieten.

