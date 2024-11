Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gaat de telefoon mee naar het toilet? Niet doen, waarschuwen artsen

Neem je je telefoon mee naar het toilet? Dan kan het tripje van een paar minuten zo veranderen in 15 minuten lang lezen en scrollen. Het lijkt misschien een onschuldige manier om de tijd te doden als je een ‘nummer twee’ moet, maar langdurig op het toilet zitten kan nadelige gevolgen voor de gezondheid hebben.

Artsen waarschuwen om de tijd op het toilet niet langer te laten duren dan nodig is.

Te lang op het toilet

Het is namelijk in verband gebracht met een verhoogd risico op aambeien en verzwakte bekkenspieren, aldus colorectaal chirurg Lai Xue. „Als patiënten bij me komen met klachten, is één van de belangrijkste gebieden waar we ons in moeten verdiepen het doorbrengen van veel tijd op het toilet“, zegt de chirurg tegen CNN.

Volgens dokter Farah Monzur, assistent-professor geneeskunde zouden mensen gemiddeld vijf tot tien minuten ‘op de plee’ moeten zitten. Maar waarom is het een probleem als je langer blijft zitten? Xue legt het uit: „Zwaartekracht houdt ons op aarde aan de grond, maar diezelfde zwaartekracht dwingt het lichaam ook om harder te werken om het bloed terug naar het hart te pompen.”

🚽 Welke mensen zitten het langst op de pot? Wie, onder Nederlanders, poepen het langst? Metro berichtte dat dat mannen zijn, maar specifiek mannen met thuiswonende kinderen. 32,1 procent van alle mannen heeft langer dan 5 minuten nodig om een grote boodschap te doen, tegenover 36 procent van de mannen met thuiswonende kinderen. Onder vrouwen is het percentage ‘langpoepers’ een stuk lager, slechts 24,2 procent. Vrouwen met thuiswonende kinderen hebben het minst vaak lang de tijd nodig, dat is voor 23,6 procent van hen maar het geval.

Gezondheidsrisico’s

De open, ovaalvormige toiletbril drukt op de billen, waardoor het rectum in een lagere positie blijft dan wanneer je op een bank zou zitten. Doordat de zwaartekracht de onderste helft van het lichaam naar beneden trekt, beïnvloedt de verhoogde druk de bloedsomloop. „Het bloed stroomt binnen, maar kan niet terug”, aldus Xue.

„Als gevolg daarvan worden de aderen en bloedvaten rond de anus en het rectum vergroot en volgezogen met bloed, waardoor het risico op aambeien toeneemt.” Geforceerde inspanning kan de druk ook verhogen waardoor aambeien kunnen ontstaan. „Mensen die op het toilet op hun telefoon scrollen, hebben ook de neiging om de tijd uit het oog te verliezen”, zegt Monzur tegen CNN.

‘Maak het zitten op het toilet oninteressant’

De bekkenbodemspieren zijn een ander type spier dat kan verzwakken door langdurig toiletzitten. Xue legt uit dat de bekkenbodemspieren een groot deel van de stoelgang coördineren en samenwerken met de rest van het lichaam om ervoor te zorgen dat de ontlasting er soepel uitkomt. „De druk van de zwaartekracht op de bekkenbodem belast de spieren als je voortdurend lang zit.”

Om te voorkomen dat je te lang op de porseleinen troon zit, raadt dokter Lance Uradomo, een gastro-enteroloog, aan om telefoons, tijdschriften en boeken uit de badkamer te houden. „Je wilt niet gaan met de gedachte dat je er lang zult zijn. Want dan wil je iets meenemen om de geest bezig te houden. Maak het zitten op het toilet zo oninteressant mogelijk.”

Moeite met ontlasten?

Als je moeite hebt om te ontlasten, raadt Xue aan om na 10 minuten te stoppen. Loop in plaats daarvan een beetje rond, „omdat de beweging de darmspieren kan stimuleren om een stoelgang te produceren”. Xue raadt ook aan om goed te hydrateren en vezelrijk voedsel te eten om een regelmatige stoelgang te krijgen en te voorkomen dat je je moet inspannen.

