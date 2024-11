Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Passagier vastgebonden met tape na poging tot openen vliegtuigdeur in VS

Het zo bont maken tijdens een vlucht dat medepassagiers je vasttapen aan handen en voeten. Het gebeurde in de Verenigde Staten, tijdens een binnenlandse vlucht van Milwaukee naar Dallas-Fort Worth. De onruststokende passagier was van plan een vliegtuigdeur open te forceren op 30 duizend voet.

Het incident vond afgelopen week plaats.

Passagier vastgetaped tijdens vlucht

Aan boord van de vlucht van American Airlines vertelde de passagier aan een stewardess dat hij „het vliegtuig nu wilde – moest – verlaten”, volgens een rapport van de Dallas Fort Worth International Airport Department of Public Safety. Toen de situatie gespannener werd, riep de stewardess naar de achterkant van het vliegtuig en seinde naar passagiers in de buurt voor hulp.

Toen ze zichzelf naar verluid tussen de vliegtuigdeur en de storende passagier plaatste, stormde hij op haar en de deur af en verwondde haar nek en pols, aldus het rapport. Daarna schoten andere passagiers te hulp, waaronder Doug McCright, meldt CNN.

Ducttape

In een statement op sociale media schrijft McCright dat hij de passagier van achteren vastpakte en hem tegen de grond drukte. „Hij was vastbesloten, hij wilde uit dat vliegtuig.” De tussenpersonen kregen ducttape van een andere stewardess en wikkelden de polsen, knieën en enkels van de man samen om hem te bedwingen, waarna ze hem ongeveer 30 minuten vasthielden, verklaart het rapport eveneens.

Nadat het vliegtuig veilig geland was op de luchthaven Dallas-Fort Worth, gingen agenten van de FBI en het Department of Public Safety van de luchthaven aan boord. De passagier werd aangehouden en werd meegenomen voor een „mentale evaluatie”, aldus het rapport. Het incident wordt onderzocht.

American Airlines

„De veiligheid en beveiliging van onze klanten en teamleden is onze topprioriteit. We bedanken onze teamleden en klanten voor het beheersen van een moeilijke situatie”, verklaarde American Airlines aan CNN.

Het is het laatste voorbeeld van wangedrag van vliegtuigpassagiers in het land. Het is een probleem dat voor luchtvaartmaatschappijen is verergerd met ten minste 1.854 incidenten die dit jaar in het land zijn gemeld bij de Federal Aviation Administration, meldt CNN.





