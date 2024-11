Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Blijvende voordelen’ voor baby’s die beperkt suiker binnenkrijgen: beter beschermt tegen (chronische) ziekten

Een beperkte suikerinname voor baby’s kan veel uitmaken, blijkt uit een nieuw onderzoek. Een lage suikerinname die kinderen in de baarmoeder en als peuter binnenkrijgen, kan namelijk beschermen tegen diabetes en hoge bloeddruk op volwassen leeftijd.

De analyse onthult dat gezonde voeding in de eerste 1000 dagen van het leven van baby’s cruciaal kan zijn.

Beperkte suikerinname eerste duizend dagen

Wetenschappers ontdekten dat het beperken van de suikerinname tot niveaus in voedingsrichtlijnen in het vroege leven gekoppeld was aan een daling van 35 procent in het aantal gevallen van diabetes type 2 op middelbare leeftijd. Daarnaast kon het onderzoek een daling van 20 procent in hoge bloeddruk vaststellen.

Een suikerarm dieet blijkt ook het ontstaan van chronische ziekten te kunnen uitstellen. Daarbij kunnen diabetes en hoge bloeddruk respectievelijk vier en twee jaar later ontstaan bij mensen die aan het begin van hun leven weinig suiker binnenkregen.

‘Natuurlijk experiment’

De onderzoekers maakten gebruik van een ‘natuurlijk experiment’ in het Verenigd Koninkrijk. Toen in 1953 een einde kwam aan de naoorlogse suikerrantsoenering, schrijft The Guardian, verdubbelde de consumptie van suiker snel, van ongeveer 40 gram naar 80 gram per dag. Tijdens de rantsoenering was de toegestane hoeveelheid suiker vergelijkbaar met de hoeveelheden in moderne voedingsrichtlijnen.

Wetenschappers gebruikten gegevens uit de UK Biobank om de gezondheid op middelbare leeftijd te vergelijken. Ze onderzochten 38.000 mensen die tijdens de rantsoenering waren verwekt en geboren, en vergeleken hen met 22.000 mensen die kort daarna werden verwekt.

🍭 Suikerinname onder Nederlandse peuters Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) deed onderzoek naar hoe (on)gezond Nederlanders eten. Daarin komen tieners het slechts uit de verf met een score van 5,9. Dat komt onder meer doordat drie op de vier pubers meer dan drie grote snacks per week eten, berichtte Metro onlangs. Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederlandse peuters gezonder zouden kunnen eten. Ze scoorden een 7,1 door hun hoge consumptie van groenten en fruit. Toch krijgen ze van hun ouders vaak suikerhoudende drankjes en relatief veel snacks.

Minder diabetes en hoge bloeddruk

Uit de analyse blijkt dat het aantal gevallen van diabetes en hoge bloeddruk aanzienlijk lager was voor degenen die tijdens de suikerrantsoenering werden verwekt en twee jaar oud werden. Ook was de tijd die in de baarmoeder werd doorgebracht verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de vermindering in het aantal gevallen van diabetes en hoge bloeddruk.

Tadeja Gračner, die betrokken was bij het onderzoek, zegt tegen The Guardian: „We willen allemaal onze gezondheid verbeteren en onze kinderen de beste start in het leven geven. Daarom is het vroegtijdig verminderen van toegevoegde suikers een goede stap in die richting. Maar het is verre van gemakkelijk. Suiker is overal in toegevoegd, zelfs in baby- en peutervoeding. Daarnaast worden kinderen gebombardeerd met reclames voor suikerrijke snacks.”

Blijvende voordelen

Professor Keith Godfrey van de Universiteit van Southampton zegt tegenover The Guardian dat de bevindingen „overtuigend nieuw bewijs” zijn. „Het biedt verdere ondersteuning dat het verminderen van de blootstelling aan suikers van ongeboren baby’s en pasgeborenen blijvende voordelen heeft.”

Verder wordt aanbevolen dat „volksgezondheidsinterventies moeten worden ontwikkeld om toegang tot betaalbare suikerarme diëten mogelijk te maken”. Wil je zelf je suikerinname verminderen? Een voedingsdeskundige tipte aan Metro de beste hacks.

Vorige Volgende

Reacties