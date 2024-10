Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Winactie! Metro geeft 500 (125×4) kaartjes weg voor Halloween-film Beetlejuice Beetlejuice

Heb je zin in een avondje Halloween, maar dan in de bioscoop? Doe dan mee met deze winactie. Metro geeft namelijk, in samenwerking met Fanta, liefst 500 kaartjes weg voor de film Beetlejuice Beetlejuice.

Metro en Fanta gaan 125 mensen blij maken die allemaal vier tickets winnen. Die kun je op een zelfgekozen datum tot uiterlijk 30 november 2024 verzilveren in een Vue bioscoop.

Waar gaat Beetlejuice Beetlejuice over?

Beetlejuice Beetlejuice wordt een ‘toffe, heel toegankelijke Halloween-film’ genoemd. De mooie cast bestaat uit Michael Keaton, Catherine O’Hara, Winona Ryder, Justin Theroux, Jenna Ortega, Arthur Conti, Monica Bellucci en Willem Dafoe.

En met deze cast is Beetlejuice na lange tijd (1988) met een vervolg weer op het grote witte doek! Na een onverwachte tragedie in de familie keren drie generaties van de familie Deetz terug naar Winter River. Lydia is nog steeds getraumatiseerd door Beetlejuice en haar leven wordt compleet op z’n kop gezet als haar opstandige tienerdochter Astrid op zolder de mysterieuze maquette van het stadje ontdekt. Per ongeluk opent zij het portaal naar het hiernamaals ermee. In beide werelden heerst onrust en het kan dan ook niet lang duren voordat iemand drie keer Beetlejuice zegt. Wat er dan gebeurt? De kwelgeest keert terug om de boel op zijn eigen unieke manier flink op stelten te zetten.

Win kaarten voor een speciaal Halloween-avondje

Of de Vue Cinemas keversapjes schenken, valt te betwijfelen. Maar popcorn en Fanta zal er ongetwijfeld zijn als je kaartjes wint voor Beetlejuice Beetlejuice. Wist je dat Fanta ter ere van de film de populaire Fanta-smaken tijdelijk in een nieuw jasje heeft gestoken? Elk blikje Fanta heeft z’n eigen Beetlejuice-Beetlejuice-personage. Doe mee en geniet van een eigen Halloween-avondje met drie familieleden of vrienden.

Zo doe je mee

Jij wilt vast en zeker vier tickets voor Beetlejuice Beetlejuice en zo een leuk Halloween-uitstapje winnen. Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans; al maakt natuurlijk iederéén kans. Meedoen kan tot en met zondag 13 oktober, 23.59 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht en vier vouchers voor kaartjes toegezonden.

