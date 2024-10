Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zijn (restjes van) bestrijdingsmiddelen op groente en fruit schadelijk voor de gezondheid?

Op social media klinken soms zorgen over bestrijdingsmiddelen, die men ook wel pesticiden of gewasbeschermingsmiddelen noemt. Op bijna al onze groenten en fruit zitten hier restjes van. Is dat schadelijk?

We zetten een aantal feiten uiteen.

Wat zijn bestrijdingsmiddelen?

Onder bestrijdingsmiddelen vallen fungiciden (schimmels), herbiciden (onkruid), insecticiden (insecten), nematiciden (bodemaaltjes) en rodenticiden (knaagdieren). Dat zijn stoffen die gewassen beschermen tegen ziekten, plagen en onkruid. Op groente en fruit kunnen resten van bestrijdingsmiddelen zitten.

Zijn bestrijdingsmiddelen gevaarlijk?

Volgens het Voedingscentrum is – met de kennis die we nu hebben – de kans dat restjes bestrijdingsmiddelen een gevaar voor de gezondheid vormen, klein.

„Er is wetgeving voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen tijdens de teelt van groente en fruit. Ook zijn er limieten voor de resten die mogen achterblijven op het product. Bovendien is ook de controle goed geregeld in Nederland. Daardoor weten we dat overschrijdingen van de normen nauwelijks voorkomen.”

In die wet staat welke bestrijdingsmiddelen in welke hoeveelheden gebruikt mogen worden. Het kán voorkomen dat je groente of fruit eet waar meer restjes pesticiden op zitten dan toegestaan is. Maar in de praktijk lijdt dat zeldzaam tot echte gezondheidsklachten.

Daartegenover staat dat groente en fruit voordelen voor de gezondheid bieden. „De risico’s voor je gezondheid door het eten van te weinig groente en fruit, zijn veel groter dan de mogelijke risico’s van bestrijdingsmiddelen”, stelt het instituut.

Moet je groenten en fruit wassen?

Groenten en fruit wassen is zeker een goed idee, omdat je dan vuil en stof afwast. Dat kan gewoon met water, het gebruik van bijvoorbeeld azijn of citroensap is niet nodig.

🍌 Moet je alle groenten en fruit wassen? Bij bananen, sinaasappel en mandarijnen is wassen niet nodig. Bij sommige voorverpakte groente ook niet, dat staat dan vermeld op de verpakking.

Dat je door te wassen alle bestrijdingsmiddelen van het groente en fruit afwast, is een fabeltje. Je verwijdert er wel iets van de resten van, maar niet alles. De reden daarachter is logisch: middelen moeten goed bestand zijn tegen water, omdat ze ook tegen een regenbui moeten kunnen. Ook trekken sommige middelen soms door de schil heen.

