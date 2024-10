Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zonnebril in de aanslag: ‘Het wordt op-en-top najaarsweer’

De week trapte nog af met een regenachtige herfstdag, maar er gloort hoop aan de horizon. Er komen namelijk een paar zachte en zonnige dagen aan. „We krijgen de komende dagen te maken met op-en-top najaarsweer”, meldt Weeronline.

Het is zacht voor de tijd van het jaar en donderdag kan het lokaal zelfs 20 graden worden, zegt het weerbureau. Ook vorige week hebben we een paar zachte dagen gehad.

Het weer van vandaag tot en met woensdag

Vandaag kleurt de lucht nog grijs en valt er vooral in het zuidoosten van Nederland regen. In de loop van de avond en in de nacht naar dinsdag gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt ‘kletsnat’, meldt Weeronline. In het zuiden en zuidoosten zijn lokaal totale hoeveelheden van 20 tot 30 millimeter mogelijk.

Morgen is er alweer een ander weerbeeld merkbaar. De zon breekt door en het blijft op een enkele bui na droog. Ook woensdag verloopt droog, en is daarbij ook nog eens zonovergoten. Prima weer om buiten te vertoeven dus. Zowel maandag, dinsdag als woensdag wordt het een graad of 16.

🌂 Het weer in september De maand september was relatief warm, zonnig en regenachtig. Er viel meer regen dan gemiddeld, maar de zon liet zich ook vaker zien. Gemiddeld was het een graad warmer dan normaal.

Donderdag wordt het prachtig najaarsweer

Donderdag wordt de dag dat de zonnebril echt uit de kast kan, want dan kan het in het zuiden 20 graden worden. Er staat bovendien weinig wind. Ter vergelijking: volgens het weerbureau is het normaal in deze tijd van het jaar 14 graden. Het koelt ‘s nachts overigens wel flink af, want dan ligt de temperatuur tussen de 5 en 9 graden.

Vrijdag trekt er een storing over het land die voor regen zorgt. Ook in het weekend kunnen er verspreid over het land buien vallen, met tussendoor zonnige perioden. De opvallend hoge temperaturen behoren dan tot het verleden. „Het wordt iets minder zacht, maar de maxima blijven in de dubbele cijfers uitkomen”, stelt het weerbureau. Vanaf zondag neemt de kans op een droge periode weer toe, maar dit is nog niet helemaal zeker.

