Sta-bureaus toch niet zo goed als gedacht, bijkt uit onderzoek

‘Zitten is het nieuwe roken’ is een slogan die inmiddels welbekend is. En dus leken sta-bureaus een geweldige uitvinding. Een nieuwe studie zet hier echter vraagtekens bij. Ook langdurig staan is volgens de onderzoekers niet ideaal.

Nederland is kampioen zitten van Europa. En dat dat niet goed is, moge inmiddels duidelijk zijn. Langdurig zitten verhoogt het risico op met name hart- en vaatziekten en diabetes type 2, maar ook op bijvoorbeeld long- en darmkanker. Het aantal mensen dat eraan overlijdt, wordt intussen geschat op 21.000 per jaar. Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO raadt zit/sta-tafels aan, zodat werknemers zitten en staan tijdens het werk kunnen afwisselen.

Zijn stabureaus wel zo goed? Nieuwe studie zegt wat anders

Maar een nieuwe studie onder 80.000 Britse volwassenen zaait twijfels over de voordelen van stabureaus. Uit het onderzoek van de Universiteit van Sydney blijkt nu dat meer staan op de lange termijn, in vergelijking met zitten, geen verbeteringen oplevert voor de gezondheid van het hart en de vloedvaten.

Bovendien kleven er zelfs nadelen aan, stellen de onderzoekers. Te lang staan zou gevolgen hebben voor de bloedsomloop. Het risico op circulatoire aandoeningen neemt toe. Je kunt dan denken aan ziektes als spataderen en trombose. Die kans wordt wel pas groter als je meer dan twee uur per dag staand werk doet. Elk halfuur extra wordt het risico hoger.

Beter is om meer te bewegen tijdens je werkdag

Kortom: langdurig staan compenseert de negatieve effecten van langdurig zitten niet per se, en brengt juist extra risico’s met zich mee. Volgens de onderzoekers compenseer je het vele zitten liever met regelmatig bewegen. Eerder schreef Metro al over meer beweging in je werkdag krijgen. Dat kun je bijvoorbeeld regelen door korte, eenvoudige lichamelijke oefeningen te doen of een danspauze in te lassen. Ook zoveel mogelijk lopen, bijvoorbeeld wanneer je belt, is een van de tips.

