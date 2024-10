Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opa Cor hartverwarmend, met Johan Derksen als lijk en Matthijs van Nieuwkerk als politieagent

Ooit gedacht dat acteerkanonnen als Carice van Houten en Elise Schaap in één film zouden spelen met Mathijs van Nieuwkerk als politieagent en Johan Derksen als lijk? En dat met een budgetje waar elke andere filmmaker van gaat janken? Dat krijg je voor elkaar als je Martin van Waardenberg heet, alias Opa Cor. En je moet een pracht van een goed doel hebben, het Sophia Kinderziekenhuis.

Heel Rotterdam gaat vast naar de film Opa Cor kijken, maar het is smullen geblazen voor iedereen. En iedereen kán gaan kijken, want deze komedie en drama tegelijk, draait vanaf vandaag in alle Pathés.

Opa Cor gemaakt voor het goede doel

Normaal gesproken bespreekt Metro op woensdagavond om de veertien dagen een nieuwe titel in de Filmrecensie van de Week, voor Opa Cor maken we graag een extra uitzondering. Want één: je zult in een deuk liggen; twee: je vergapen aan de bekende koppen die door het beeld schieten; en drie: het geld van je kaartje gaat naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam (zie kader).

Voor voorganger Ome Cor, bedacht en gemaakt in coronatijd omdat Martin van Waardenberg toch weinig om handen hand, gold hetzelfde. Er ging 120.000 euro naar (onderzoek voor) zieke kinderen.

Opa Cor met ook Philips Freriks, Snollebollekes en Freek de Jonge

‘Allergrootste bekende cast van Nederland’ ooit, schreef Metro eind 2022 over Ome Cor. Voor Opa Cor geldt hetzelfde. Heb je naast Carice van Houten, Elise Schaap, lijk Johan Derksen (geheel tegen zijn gewoonte in heeft het orakel geen tekst) en agent Matthijs van Nieuwkerk even? Als ‘echte acteurs’ zien we namen als Thekla Reuten, Anniek Pheifer, Kees Hulst, Ferdi Stofmeel en Eric Sauers.

En verder? Philip Freriks, Snollebollekes (collega-agent van Van Nieuwkerk uiteraard), Gordon, Freek de Jonge, Brigitte Kaandorp, Robèrt van Beckhoven en ‘zijn’ Janny van der Heijde, Bert Visscher, Sander de Kramer, Jochem Myjer, Mike Boddé en Theo Maassen, schitterend op dreef als totaal doorgedraaide randdebiel. Allemaal doen ze belangeloos mee. Al durft niemand misschien meer ‘nee’ tegen Martin van Waardenberg te zeggen, na zulke mooie casts als bij Ome Cor en Opa Cor: hartverwarmend toch?

🚑 Wat doen de Vrienden van het Sophia? Een groot deel van de opbrengst van Opa Cor gaat naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Dat gaat via de Vrienden van het Sophia. Deze stichting zet zich in voor financiering van wetenschappelijk onderzoek, om oorzaken van ziekten te ontdekken en behandelmethoden te verbeteren. Hun visie en dat van Martin van Waardenberg en Peter Verhage (die samen Sodeknetters Producties voor de films oprichtten): „Kinderen horen niet ziek te zijn, maar helaas is de werkelijkheid anders.”

Opa Cor verliest z’n kleinkind

Opa Cor Kalkman (Martin van Waardenberg zelf) is een typisch Rotterdamse havenarbeider die door allerlei ongemakken amper heeft gewerkt. Een van zijn kwalen is een nogal ongezonde lekkere trek in gele kanaries. Dat is zijn uitdrukking voor bier, maar misschien is het ook wel onvervalst Rotterdams. Nu is hij met pensioen en sinds de vorige film ook opa. Dochter Carola (gespeeld door zijn eigen dochter Floortje) heeft hem Coentje geschonken. Tja Coentje, dat moet wel iets met een vermaard voetballer in De Kuip te maken hebben.

Opa Cor draagt altijd (ook in Ome Cor) een Feyenoord-sjaal en een bruinleren jas met bontkraag. Met zijn wat viezige grijze snor crosst hij met potjehelm op zijn hoofd standaard rond op een oude Zündapp-brommer. Cor woont in een aftandse kleine caravan, zo te zien ergens aan de rand van Rotterdam. Hij liegt erop los, voor eigen bestwil natuurlijk. Maar in deze film komt hij er niet onderuit de waarheid eens te spreken: bij het oppassen op de dan 4-jarige Coentje roepen de gele kanaries hem. Zijn kleinkind blijkt even vergeten en raakt zoek. Ondertussen gaat hij als zo vaak weer eens in zee met een fout type (Eric van Sauers). Die belooft hem drie ton op zijn bankrekening voor nogal weinig werk. Alleen moet opa Cor dan zelf ook ‘zoek raken’.

Niet alleen maar joligheid en foute grappen

In de beleving van deze kijker was Ome Cor nét iets grappiger dan het vervolg, maar ook Opa Cor staat weer bol van de gekkigheid (eet nog maar eens roti zonder te denken aan een pannenkoek die je ook als servet om je nek kunt hangen) en foute grappen. Dat Gordon is gevraagd om de allerergste foute grap te maken, moge duidelijk zijn.

Buiten dat is het ook een film over een totaal verstoorde band tussen vader en dochter. En een film over een opa die zijn kleinkind daarom niet meer mag zien en zijn eigen kind meldt dat hij daarom het leven niet meer ziet zitten. Nee, er is niet alleen maar (Rotterdamse) joligheid. Arme Cor, als zijn dochter zegt: „Jij bent geen voorbeeld voor je kleinzoon, jij bent een schande.” Wees echter gerust: hilarische gebeurtenissen genoeg.

Beoordeling uit 5: 4,5

Opa Cor is nu in alle Pathé Bioscopen te zien. Meer informatie over Opa Cor en het Sophia Kinderziekenhuis vind je op de speciale website. Voorganger Ome Cor is ook nog te zien, op Netflix.

