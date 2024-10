Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Win een van de vijf nieuwe LEGO® DREAMZzz™ sets (t.w.v. maximaal 199,99 euro)

De feestdagen staan nog niet op de stoep, maar ze komen er zeker aan. Vooral Sinterklaas, die volgende maand zijn intrede maakt in ons land, heeft haast. Daarom heeft Metro een perfecte winactie voor (mensen met) kinderen: maar liefst vijf LEGO® DREAMZzz™ sets.

Van groot naar klein, wat stoerder of lieflijker, tussen deze vijf fantasierijke sets zit vast een leuke voor jouw kind.

Winactie: LEGO® DREAMZzz™ sets

De LEGO® DREAMZzz™ sets zijn ideaal voor kinderen met een rijke fantasie, die graag verhalen vertellen tijdens het bouwen. Je kunt zelf namelijk allerlei sprookjes en spannende avonturen in elkaar zetten met deze bouwwerken. Het gaat om Kasteel Nocturnia, De Middernachtraaf van de Neder Heks, Coopers robotdinosaurus C. Rex, Mateo en Z-blob de riddermecha en Izzie’s Droomdieren.

Het thema waar deze sets bij horen, bestaat uit een tv-serie die zich in een fantasiewereld afspeelt, waarvan het tweede seizoen net live is gegaan. Naast twintig nieuwe afleveringen, zijn er ook acht nieuwe sets gelanceerd, waarvan Metro er dus vijf mag weggeven.

Van 1742 tot 328 stukjes: ook in bouwniveau is voor elk kind iets leuks. En als ouder is het natuurlijk totaal geen straf om samen een steentje te leggen! Hieronder zie je de verschillende sets:

Kasteel Nocturnia Foto: LEGO De Middernachtraaf van de Neder Heks Foto: LEGO Coopers robotdinosaurus C. Rex. Foto: LEGO Mateo en Z-blob de riddermecha Foto: LEGO Izzie’s Droomdieren Foto: LEGO

Meedoen

Jij wilt vast en zeker één van de LEGO® DREAMZzz™ sets winnen. Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Welke set je wint, is willekeurig. Je kunt dus geen voorkeur aangeven. Meedoen kan tot en met zondag 13 oktober, 23.59 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht, verder wordt er niks met de opgevraagde gegevens gedaan.

