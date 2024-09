Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drink thee, slaap genoeg en nog meer handige tips om een verkoudheid te voorkomen

Buiten is het fris en het regent steeds vaker. Je merkt aan alles dat de herfst zijn intrede doet. Het seizoen van wandelingen door de bossen, warme chocolademelk drinken op de bank en… verkouden worden. Voorkomen is beter dan genezen, vandaar de vraag: hoe voorkom je verkoudheid?

Hoesten, een snotneus en keelpijn hebben we allemaal weleens na de zomer. De gemiddelde volwassene heeft er twee keer per jaar last van. Bij kinderen is dat vijf tot tien keer. Een verkoudheid ontstaat door een virus, maar je kunt zorgen dat je er minder vatbaar voor bent.

Zorg voor een goede weerstand

Het is belangrijk dat je weerstand op peil is. Dat kun je best makkelijk regelen, door genoeg verse groenten en fruit te eten. Vitamines zorgen voor een goede weerstand en vooral vitamine C is daarbij belangrijk. Die vitamine maakt witte bloedlichaampjes aan die een virus kunnen bestrijden. Vitamine C zit in onder meer groene bladgroenten zoals broccoli, spinazie en boerenkool.

Vitamine D is ook belangrijk, die krijg je van de zon. Het aantal zonuren wordt steeds minder, maar probeer er toch wat van mee te pakken. Maak bijvoorbeeld een wandeling met je collega’s tijdens de lunch. Wandelen is erg populair in ons land, schreef Metro eerder al.

Persoonlijke hygiëne en frisse lucht zijn belangrijk

Persoonlijke hygiëne is natuurlijk altijd belangrijk, maar al helemaal als je geen virus wil oplopen. Het is belangrijk dat je je handen regelmatig wast met zeep. En zorg dat je handen niet te veel met je mond in aanraking komen. Het is ook verstandig om deurklinken en andere objecten die veel aangeraakt worden regelmatig schoon te maken.

Op openbare plekken zijn altijd wel een paar virussen te vinden. Let daarom erg op op kantoor, in het openbaar vervoer of in de supermarkt. Wanneer een virus rondgaat op je werkplek, is de kans erg groot dat je ‘m ook krijgt.

Het is niet alleen belangrijk dat je jezelf schoonhoudt, maar ook de lucht. Je bent vast geneigd om de ramen dicht te doen nu het wat frisser aan het worden is. Maar lucht je huis en werkplek toch regelmatig, zo verklein je de kans dat virusdeeltjes blijven hangen.

Hoe goed slapen een verkoudheid kan voorkomen

Goed slapen is erg belangrijk, helemaal in het najaar. Wist je dat we in de lente en zomer minder slapen dan in de herfst en winter? Metro sprak daar eerder al eens over met een slaapwetenschapper.

De meeste volwassenen hebben tussen de 7,5 en 9 uur slaap nodig. Zorg dat je dit ook echt haalt. In principe zou dit niet zo heel moeilijk moeten zijn, omdat onze melatonineproductie in de winter toeneemt, omdat de dagen korter zijn. Geef dus lekker toe aan je vermoeidheid en duik je bed vroeg in.

Verminder ook je stress. Wie chronische stress heeft, is vatbaarder voor virussen en slaapt vaak ook slechter. Je kunt stress verminderen door bijvoorbeeld te sporten. Dat zorgt er ook weer voor dat je lichaam weerbaarder wordt. Een win-win situatie dus.

Vaker plassen kan een verkoudheid voorkomen

Tot slot een ook niet geheel onbelangrijke tip: drink voldoende. En dan het liefst geen koffie of alcohol maar water of thee. Als je veel drinkt moet je vaker plassen en dan gaan de afvalstoffen sneller je lichaam uit. Op die manier hebben virussen minder kans. Plas echter niet te vaak, en ook niet als je geen aandrang voelt, dat kan voor problemen met je blaas zorgen.

