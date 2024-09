Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lachen als medicijn: onderzoekers ontdekken bijzondere behandeling voor droge ogen

Lachen is het beste medicijn. Het is niet alleen een oud gezegde, maar blijkt ook écht zo te zijn. Althans, in ieder geval voor mensen die last hebben van droge ogen. Een team van Britse en Chinese onderzoekers heeft namelijk ontdekt dat lachtherapie minstens zo effectief is tegen droge ogen als het nemen van oogdruppels.

Je staat er misschien niet bij stil maar telkens als je knippert worden je ogen vochtig gehouden. Dit zorgt ervoor dat je ogen beschermd zijn tegen invloeden van buitenaf, zoals stof en bacteriën. Maak je niet voldoende traanvocht aan, dan kunnen je ogen geïrriteerd raken en kan het zelfs zo zijn dat je wazig ziet. En dat is niet zeldzaam. Ongeveer een op de tien mensen heeft last van droge ogen, maar daar hebben wetenschappers nu een wel heel opvallende remedie voor gevonden.

Lachen in plaats van druppelen

Tot nu toe waren oogdruppels de meest voorkomende oplossing voor mensen met Keratoconjunctivitis sicca, beter bekend als droge ogen. Deze druppels bieden vaak tijdelijke verlichting doordat ze ‘kunstmatig’ traanvocht aan de ogen toevoegen. Maar een team van onderzoekers heeft nu een alternatieve en meer duurzame behandeling gevonden: lachtherapie.

Uit het onderzoek dat gepubliceerd werd in vakblad The BMJ blijkt dat lachen minstens zo effectief is als het gebruik van oogdruppels. Bovendien gaven deelnemers aan het onderzoek aan dat het langer duurde voordat de zogenoemde traanfilm, het laagje vocht op het oog, opbrak na het knipperen én ging hun mentale gezondheid er op vooruit.

Niet zomaar giechelen

Aan het onderzoek deden 283 mensen tussen de 18 en 45 jaar mee. De helft van de deelnemers kreeg de ‘normale’ behandeling en kreeg dus oogdruppels voorgeschreven. De andere helft kreeg de opdracht om dagelijks ‘lachsessies’ te volgen. Dat klinkt simpeler dan het daadwerkelijke is. Lachtherapie is namelijk niet zomaar een beetje giechelen. De deelnemers moesten met behulp van een instructievideo specifieke kreten herhalen, zoals ‘hee hee hee, hah hah hah, cheese cheese cheese’. Om te zorgen dat iedereen de oefeningen goed uitvoerde werd er gebruikgemaakt van een app met gezichtsherkenning.

Na acht weken bleek dat de lachtherapie had geholpen. Sterker nog: het bleek minstens zo effectief als oogdruppels. Volgens de onderzoekers is het dan ook een veilige, milieuvriendelijke en goedkope oplossing en kan het voor mensen met milde symptomen van droge ogen een goede uitkomst zijn.

Maar, benadrukken de wetenschappers, er is meer onderzoek nog om de effecten van lachtherapie bij droge ogen op de lange termijn duidelijk te maken. Daarnaast stellen de onderzoekers dat medisch advies bij ernstige gevallen van droge ogen nodig blijft.

