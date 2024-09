Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Minister Madlener vindt aparte categorie voor fatbikes niet zinvol: ‘Niet te rechtvaardigen’

Een juridisch onderscheid tussen fatbikes en andere elektrische fietsen is „niet zinvol”, schrijft minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer. Hoewel een aparte fatbike-categorie „in theorie mogelijk” is, blijkt uit onderzoek van eerder dit jaar dat het niet effectief is.

Andere maatregelen, bijvoorbeeld een helmplicht voor alle elektrische fietsers, laat Madlener aan de Kamer. De Tweede Kamer is voorstander van fatbikes vanaf 14 jaar en helmplicht.

Onderscheid fatbikes ‘niet te rechtvaardigen’

Het onderscheid zou zich waarschijnlijk richten op bijvoorbeeld de dikkere banden of het lagere frame van fatbikes, maar volgens onderzoekers is dat „niet te rechtvaardigen” omdat het niet die eigenschappen zijn die fatbikes per se onveilig maken. Bovendien „zal de markt zich snel aanpassen”, schrijft Madlener: fabrikanten zullen vanzelf fietsen met smallere banden of hogere frames gaan maken.

Morgen debatteert de Tweede Kamer over verkeersveiligheid. PVV heeft al steun uitgesproken voor een motie van VVD en NSC om een minimumleeftijd van 14 jaar en een helmplicht in te voeren voor fatbikes. Ook voor het invoeren van een minimumleeftijd is het nodig om de wet aan te passen, schrijft Madlener, en ook dan geldt het voor alle fietsen met trapondersteuning. Of de partijen de maatregelen ook zien zitten als het om alle elektrische fietsen gaat, is nog niet duidelijk.

Leeftijdsgrens

Madlener schetst dat iedere leeftijdsgrens voor- en nadelen heeft. Een grens van 12 jaar is niet handhaafbaar, omdat dan nog geen identificatieplicht geldt. Die is pas vanaf 14 jaar van toepassing, maar dat is volgens het ministerie een „ongebruikelijke grens” als het aankomt op leeftijdsgrenzen in het verkeer. Een grens op 16 jaar treft scholieren die lange afstanden naar school moeten fietsen.

ANP

