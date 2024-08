Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met dit ‘toverdrankje’ zijn katers voorgoed verleden tijd

Een avondje uit en even flink doorzakken. Hartstikke gezellig, maar de prijs die je de volgende ochtend betaalt is hoog. Je lever moet na al die alcohol namelijk behoorlijk hard aan het werk en dat kan de volgende dag wel eens voor een fikse kater zorgen.

Maar daar hebben onderzoekers nu iets op gevonden: met een speciaal gel-achtig drankje zijn katers volgens hen voorgoed verleden tijd.

Om alcohol in je lichaam af te breken, moet je lever flink aan de slag. Bij dit proces komt zelfs een giftige stof vrij, genaamd aceetaldehyde. Dat stofje zorgt ervoor dat je misselijk wordt en je de na een avondje drinken waarschijnlijk een fikse kater hebt.

Drankje voorkomt kater

Het beste is natuurlijk om gewoon niet zoveel te drinken, maar voor wie toch af en toe te diep in het glaasje kijkt, hebben wetenschappers van de Eidgenössische Technische Hochschule Zürich in Zwitserland nu een oplossing. Ze ontwikkelden namelijk een speciaal gel-achtig ‘toverdrankje’ dat de aanmaak aceetaldehyde voorkomt.

Het anti-katermiddel is een vloeistof dat wei, het bijproduct dat ontstaat als je van melk kaas maakt, bevat. Daarnaast zit er ook suiker en zelfs een klein beetje goud in. Deze combinatie van ingrediënten zorgt ervoor dat de alcohol in je spijsverteringskanaal wordt omgezet in azijnzuur, nog voordat het je lever bereikt. Het azijnzuur wordt vervolgens in je lichaam afgebroken tot water en kooldioxide.

Getest op muizen

De onderzoekers hebben het drankje dat een kater voorkomt al getest op muizen en de resultaten zijn veelbelovend. Beschonken muizen die het drankje toegediend hadden gekregen, hadden al na een half uur zeker 40 procent minder alcohol in hun bloed.

Goed om te weten: het drankje werkt alleen als je het neemt vóórdat je het ‘op een zuipen zet’. Als er al alcohol in je bloed zit, dan heeft het geen effect meer.

