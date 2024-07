Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kun jij slecht tegen alcohol? Dit kan de reden zijn

De één kan nu eenmaal beter tegen alcohol dan de ander. Dat terwijl alcohol voor iedereen even ongezond is. Maar sommigen kunnen wel héél slecht tegen drank. Hoe kan dat? Het kan zijn dat iemand een allergie of intolerantie heeft.

Als we te veel drinken, voelen we ons allemaal slecht en worden we de volgende dag afgestraft met een kater. Maar sommige drinkers krijgen na een paar slokken wijn rode wangen of buikpijn van een paar biertjes. Reageer jij heftig op alcohol? Het kan zijn dat je allergisch bent. Dit gebeurt er overigens met je lichaam als je stopt met alcohol drinken.

Allergisch voor alcohol

Eva Ehrlich van het Trimbos-instituut legt aan het wetenschappelijke Quest uit dat sommige mensen reageren op de ingrediënten in alcoholische dranken. „Dat kunnen bijvoorbeeld druiven, gluten of tarwe zijn.”

„Als je een alcoholallergie hebt, heeft je immuunsysteem zogenaamde IgE-antistoffen gemaakt tegen bepaalde eiwitten die in het drankje zitten. Samen gaan ze in de aanval zodra je een paar slokken alcohol achterover tikt”, vult Ronald van Ree, hoogleraar Moleculaire en Translationele Allergologie, aan.

Stoffen in de drankjes

Je kunt dus allergisch zijn voor de eiwitten in de druiven, tarwe of gist. Maar je kunt ook een allergie hebben voor stoffen die bij het maakproces vrijkomen. Bijvoorbeeld stoffen als visgelatine of sulfiet, die in wijn zitten. Oftewel: je krijgt niet per se een reactie op de alcohol zelf, maar de stoffen in de drankjes.

Overigens bestaat er ook zoiets als een alcohol-intolerantie. „Krijg je na een paar slokken wijn al rode vlekken in je gezicht, of misschien zelfs hartkloppingen? Dat kunnen symptomen van een alcoholintolerantie zijn. Dat is weer net iets anders dan een allergie voor alcohol”, klinkt in het artikel van Quest.

Allergie of intolerantie

Wat is eigenlijk het verschil tussen een allergie en intolerantie? Bij een intolerantie kan je lichaam bijvoorbeeld minder goed in staat zijn om een voedingsstof af te breken. Bij een allergie maakt je lichaam IgE-antistoffen aan. Bij blootstelling volgt dan een allergische reactie.

„De lever zet in eerste instantie de ethanol die in alcohol zit om in ethanal. Dit is een giftige stof waar je symptomen van kunt krijgen, zoals rode wangen of misselijkheid”, legt Van Ree uit. Bij sommige mensen kan die omzetting heel snel gaan. „Daardoor is de piek van ethanal in het lichaam heel hoog en daar kun je last van krijgen.” Overigens zijn er ook mensen die door genetische redenen die ethanal niet afbreken. Volgens Quest zie je dit veelal bij mensen van Aziatische afkomst.

Snel rood

Bij een alcohol-intolerantie worden mensen vaak snel rood. Of ze krijgen een loopneus, hartkloppingen of benauwdheid. „Je kunt het ook pas de volgende dag merken, als je een hele zware kater hebt”, aldus Ehrlich.

