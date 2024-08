Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Olympisch skater krijgt nieuwe medaille na opmerking: ‘Alsof ‘ie een oorlog heeft gezien’

Er viel Olympisch skateboarder Nyjah Huston iets op aan zijn bronzen medaille die hij won tijdens de Olympische Spelen in Parijs. Zo brons was ‘ie namelijk niet meer. „Ik bedoel, kijk naar dat ding. Het ziet er ruig uit”, uitte hij op sociale media.

De Amerikaan won brons op 29 juli, maar tien dagen later postte hij een Instagram-verhaal waarop te zien was dat de medaille aanzienlijk was aangetast. Het oppervlak lijkt dof en verroest.

Olympische Spelen in Parijs

Ondertussen hebben de Nederlandse hockeydames er gisteren voor gezorgd dat de Olympische Spelen in Parijs voor Nederland de succesvolste Zomerspelen ooit zijn. Het goud betekent voor TeamNL de dertiende gouden medaille. Dat is een unicum, schreef Metro.

Maar voor Huston verloor zijn medaille snel aan schoonheid. „Oké, deze Olympische medailles zien er geweldig uit als ze gloednieuw zijn. Maar nadat ik hem een tijdje met wat zweet op mijn huid heb laten zitten en vervolgens in het weekend door mijn vrienden heb laten dragen, is hij blijkbaar niet zo van hoge kwaliteit als je zou denken”, zei hij.



Team USA’s skateboarding star Nyjah Huston is NOT a fan of the Olympic medal quality. 😅 (📸: @nyjah) pic.twitter.com/rRO7cl7AgI — theScore (@theScore) August 8, 2024

Nyjah Huston over de beschadigde medaille

„Ik bedoel, kijk naar dat ding. Het ziet er ruw uit. Zelfs de voorkant. Het begint een beetje af te brokkelen. Dus ja, ik weet het niet, Olympische medailles, misschien moet je de kwaliteit een beetje opkrikken.” Huston voegde er in een ander bericht aan toe dat „de medaille eruitziet alsof hij naar de oorlog en terug is geweest”.

De medailles van Parijs 2024 bevatten een stukje van de Eiffeltoren als knipoog naar de gaststad, maar de exacte samenstelling van de medailles verschilt per Olympische Spelen. Gouden medailles zijn meestal zilver met een gouden coating. Bronzen medailles zijn meestal een mix van koper, zink en tin. Als brons onbeschermd in contact komt met zuurstof in de lucht, vormt het een dof patina (een soort roest), wat de schade aan Hustons medaille zou verklaren.

In het geval van beschadiging

Gelukkig kunnen atleten met een medaille op hun naam deze Spelen, een nieuwe krijgen in het geval van beschadiging. Dat zegt een woordvoerder van Parijs 2024 tegen TIME. „We zijn op de hoogte van een bericht op sociale media van een atleet wiens medaille een paar dagen na de uitreiking schade vertoont”, aldus de woordvoerder.

„Parijs 2024 werkt nauw samen met de Monnaie de Paris, de instelling die belast is met de productie en kwaliteitscontrole van de medailles. En samen met het Nationaal Olympisch Comité van de betreffende atleet, om de medaille te beoordelen en de oorzaak van de schade te begrijpen.”

