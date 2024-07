Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ben je angstig? Dan loop je meer kans op dementie

Ben je angstig ingesteld? Dan heb je een grotere kans om dementie te krijgen. Naast andere risicofactoren zoals overgewicht en alcoholgebruik blijkt uit nieuw onderzoek dat ook angst een rol speelt.

Zowel chronische angststoornissen als later opgekomen vormen van angst vergroten de kans op dementie. Dat concluderen onderzoekers van de Oregon State University na een tien jaar durend onderzoek onder meer dan 2100 mensen. En ze deden nog een opmerkelijke ontdekking: bij mensen die ‘genezen’ van de angst verdwijnt ook het verhoogde risico op dementie weer.

De wetenschappers onderzochten mensen die rond de 76 jaar oud waren en volgenden hen zeker tien jaar lang. Deelnemers aan het onderzoek die last hadden van chronische angst liepen zo’n 2,8 keer meer kans op dementie. Mensen die last hadden van nieuw opgekomen angst, hadden zelfs 3,2 keer meer kans. Hoewel de cijfers er niet om liegen, is er geen reden tot paniek. Wie van zijn angsten af wist te komen, had ook geen verhoogd risico meer.

Vier keer meer kans

Of het uitmaakt hoe lang mensen angstig zijn is niet duidelijk. „In onze studie ervoeren de deelnemers met chronische angst minimaal vijf jaar of langer angst, en zij hadden een drie keer hoger risico op dementie”, vertelt hoofdonderzoeker Kay Khaing aan de wetenschapsnieuwssite Scientias. „Volwassenen die voor de leeftijd van 70 jaar chronische angst hadden, liepen een vier keer zoveel kans op de ziekte.”

Volgens de onderzoeker is er een verklaring voor het verband tussen angst en de kans op dementie. „Angst houdt direct en indirect verband met dementie. Het wordt geassocieerd met zenuwontsteking, celdood, hersenatrofie en bèta-amyloïde afzettingen (eiwitophoping die wordt gelinkt aan dementie, red). Angst is ook gerelateerd aan hart- en vaatziekten. Deze factoren kunnen het verhoogde risico op dementie bij mensen met chronische of nieuwe angst verklaren.”

Verminderde angst leidt tot minder kans op dementie

Hoewel het verband dus valt te verklaren, zijn de resultaten volgens Khaing verrassend. „Wat vooral verbaasde was, dat verminderde angst ook het risico op dementie verminderde, terwijl het ervaren van chronische of nieuwe angst onder de leeftijd van 70 jaar het risico juist sterk verhoogde.”

Volgens Khaing is het belangrijk om angst ook als risicofactor te gaan zien bij preventie van dementie. „Het behandelen van angst kan het risico op de ziekte waarschijnlijk verminderen.”

Reacties