Tieners leven samen met senioren: ‘Hoe noemen jullie ouderen eigenlijk?’ ‘Bejaarden!’

Mooi experiment: senioren en tieners samen laten optrekken en zien wat er gebeurt, met een doel uiteraard. Welke invloed hebben jong en oud op elkaar? Worden hun levens er leuker op en verdwijnt de eenzaamheid naar de achtergrond? Vanaf vanavond kun je dat op tv nu zes weken gaan volgen.

Tieners tegen kwalen, heet het programma. Een typisch Omroep MAX-product, maar leuk voor iedereen, durven we wel te stellen. Metro bekeek een deel alvast voor tv-rubriek Blik op de Buis. Zulke ideetjes werken op de buis altijd wel, denk ook aan Puberruil.

Acht tieners en acht senioren

Aan het sociale experiment doen in zorgcentrum Roomburgh in Leiden acht senioren en acht tieners (13-17 jaar) mee. In Tieners tegen kwalen wordt onderzocht of het de ouderen op deze manier lukt om (wat meer) van het leven te genieten. Voor de ‘opgeschoten jeugd’, zoals de ouderen ze ongetwijfeld noemen, geldt hetzelfde. We zien hier een groep tieners die te maken heeft met pesterijen, eenzaamheid en mentale stress wegens druk van de buitenwereld.

👩‍👦 Voorganger Tieners tegen kwalen is de opvolger van Kleuters tegen kwalen. Omroep MAX zond dit uit in 2019. Je raadt vast wat er toen aan de hand was: senioren kregen een groep kleuters op bezoek. Kon het samenbrengen de gezondheid en het geluk van een groep ouderen veranderen? Er werd ook uitgezocht wie er eigenlijk het meest moeite had met afscheid nemen. Kleuters tegen kwalen is niet meer via NPO Start terug te zien.

Ook tieners zijn eenzaam

Als we het programma mogen geloven, voelt meer dan de helft van alle 75-plussers in ons land zich eenzaam; bij 85-plussers is dat driekwart. Hoe ouder, hoe wijzer is een bekende uitdrukking, maar hoe ouder, hoe eenzamer geldt net zo zeer. Geliefden zijn er niet meer, hun gezondheid laat ze in de steek of zij hebben amper contact met andere generaties (daar brengt Tieners tegen kwalen dus duidelijk verandering in). Maar ook de jeugd heeft het lastig: 60 procent van de Nederlandse jongeren heeft gevoelens van eenzaamheid en stress.

In Tieners tegen kwalen staan telkens thema’s centraal, denk aan vertrouwen geven en de leiding nemen. Tijdens opdrachten en uitjes worden de zestien deelnemers mentaal en fysiek uitgedaagd en leren zij elkaars belevingswereld kennen. Een team van vier experts begeleidt ‘de boel’ en ontdekt dat die senioren en tieners veel meer met elkaar gemeen hebben dan vooraf werd gedacht. Sterker nog: er ontstaan zelfs bijzondere vriendschappen.

‘Dat mag niet meer, hè?’

„Hoe noemen jullie ouderen eigenlijk?”, klinkt er in een busje met de tieners op weg naar het zorgcentrum. „Bejaarden!” De reactie: „Dat mag niet meer, hè? Dan voelen ze zich gekwetst en heel oud.” Een ander: „Dat zijn ze toch ook?”

Dat is grappig, maar Tieners tegen kwalen vertelt ook minder grappige verhalen. Een man, flink op leeftijd: „Tegen wie moet ik thuis praten? De muur?” Mevrouw Truus (86) woont in een aanleunwoning, haar man heeft Alzheimer en zit in een verpleeghuis. Truus vraagt zich regelmatig af ‘hoe de dag toch weer om komt’ en zegt: „Voor mij hoeft het soms niet meer, ik voel me weggestopt.”

Ook alle tieners kampen met ‘iets’. Zo zien we Malika. De 15-jarige is in het programma een hartstikke leuke meid, maar zij leeft met een koptelefoon op. Malika kwam uit Estland, had als kind moeite met de Nederlandse taal en wordt veel gepest. De stelling ‘Ik heb altijd zin in de dag’, geeft het meisje een 2. Hans van 76 ziet op zijn beurt zijn kinderen nooit meer. Dat heeft te maken met een vechtscheiding en Hans mist ze dag in, dag uit.

De ouderen en de tieners vinden elkaar goed in gesprekken, want tja, ook de senioren zijn ooit jong geweest en gepest. Zij leren elkaar overigens kennen via speeddates, waarvoor een dierbaar voorwerp moest worden meegenomen. Alle zestien hebben nog nooit aan speeddaten gedaan, maar het levert voor de tv-kijker veel leuks op. Een meisje geeft toe dat zij een navelpiercing heeft. De man tegenover haar schudt het hoofd. Een jongen heeft een elpee van André Hazes senior meegenomen, zijn favoriete artiest. Met Truus van 86 heeft hij zo meteen een klik. Tijdens het speeddaten zijn de eerste traantjes al te zien: „Dank u wel, dat u dit wilt delen.” Prachtig toch?

De experts in Tieners tegen kwalen zijn een logische aanvulling, maar eenmaal in beeld hoop je dat snel naar de kids en de senioren wordt teruggekeerd. Het experts-aandeel wordt gelukkig niet overdreven, de makers snappen in dit geval wat de kijker wil zien.

Broeken met gaten

Als Metro de gedachten van de deelnemers vooraf moet samenvatten, dan is het ‘bij bejaarden stinkt het in hun huis’ en ‘jongeren lopen de hele dag met dopjes in hun oren en met een mes in hun broekzak’. Die gedachten zijn in Tieners tegen kwalen heel snel vergeten, al zullen die gaten in de broeken van de jongeren bij de senioren nooit wennen. Leuk hoor, dit wordt wel zes weken genieten geblazen. En hopelijk hadden de zestien er echt iets aan.

Aantal blikken uit 5: 4

Tieners tegen kwalen is vanaf vanavond zes woensdagen te zien bij Omroep MAX op NPO 1. Terugkijken kan via NPO Start. De eerste twee afleveringen staan al online.

