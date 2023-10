Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is jouw ochtendritueel? Meteen naar je smartphone grijpen en kijken? Of…

Is jouw ochtendritueel als je wakker wordt onnadenkend naar je smartphone grijpen en meteen kijken wat voor oh-zo-belangrijks er allemaal in de online wereld is gebeurd? En je misschien wel een beetje schuldig voelen?

Naar ‘het ochtendritueel’ is een heus onderzoek verricht. Het is nog een grootscheepse operatie geworden ook, want niet minder dan 16.315 mensen in tien landen over de wereld verspreid kregen vragen voorgelegd. De uitslagen van dat onderzoek zijn nu bekendgemaakt.

Waarom dat ochtendritueel precies onderzocht moest worden, is niet helemaal duidelijk. Misschien wel ‘voor de leuk’ of een gevalletje nice to know. Het onderzoek was overigens in opdracht van Philips. Aangezoek we het hier hebben over een grote firma in huishoud-elektro en je de nummer twee qua ochtendrituelen ziet, is het misschien ook wel een beetje logisch.

Koffie als ochtendritueel

Meteen vanuit je bed een bakkie koffie drinken, is namelijk die nummer twee als het gaat om vast ochtendritueel van veel Europeanen. Koffie maken komt al aardig in de buurt van de eerder aangestipte onbetwiste nummer één. Dat is namelijk even surfen op dat eeuwige mobieltje die misschien ook wel dienst deed als je wekker, maar in ieder geval op grijpafstand ligt.

Philips weet in een persbericht te melden: „Het rapport werpt een uniek licht op de gewoontes en trends binnen verschillende generaties en regio’s.” Of iemand daar op zat te wachten… maar zoals gezegd, feitjes zijn altijd aardig.

Koffie vs je mobieltje pakken

Hoe zit het met de percentages in Nederland als het gaat om ons ochtendritueel? Koffiedrinken blijkt met 51 procent één van de belangrijkste ochtendrituelen. Het bakkie ‘pleur’ was in de tijd van alleen maar vaste telefoonlijnen ongetwijfeld de nummer één, maar dat is nu toch echt ‘meteen de smartphone ontgrendelen en turen maar’: 66 procent. Als je denkt ‘ja maar dat is meer dan 100 procent’: klopt, maar veel mensen doen beide ochtendrituelen tegelijk.

Een onwrikbaar ochtendritueel

Wereldwijd klapt 60 procent van de consumenten ’s ochtends vooral de telefoon open, terwijl 53 procent van de mensen die net wakker zijn hun eerste kopje koffie consumeren. ​In Nederland liggen die cijfers dus in lijn met het globale percentage. Dat onwrikbare ochtendritueel van eerst op de smartphone loeren, komt trouwens het meest voor in één bepaalde stad. Haarlem, gefeliciteerd (of niet…).

We zijn geen vroege vogels

In de Verenigde Staten consumeren ze hun koffie het liefst voor 7 uur in de ochtend (28 procent). In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zien we eenzelfde trend, maar in Nederland daalt dat percentage naar 18 procent. ​Het merendeel van de Nederlanders (21,5 procent) drinkt het liefst hun koffie als ochtendritueel tussen 7 en 8 uur. Qua regio’s zien we in ons land grote verschillen. Zo drinkt 29 procent van de Flevolanders koffie tussen 7 en 8 uur. Een groot verschil met inwoners van Maastricht en Overijssel, die net geen 15 procent halen als het om dat tijdstip gaat.

In welke stad de meeste mensen een bakkie koffie drinken, terwijl de rest van de huisgenoten nog slaapt? Zelfs dát is onderzocht. Den Haag is hierbij ‘de grote winnaar’.

Tot slot toont het onderzoek aan dat bijna een kwart van de bevolking wereldwijd liever zou stoppen met het drinken van alcohol, dan hun ochtendkoffie op te geven. Weet je dat ook weer.

