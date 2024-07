Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waar in Europa kun je beter geen kraanwater drinken?

Water uit de kraan drinken scheelt niet alleen in de portemonnee, maar ook sjouwwerk. Helaas kan het niet overal. Zeker nu Nederlanders en masse naar Europese landen trekken voor vakantie, is het toch wel zo handig om te weten hoe het zit. In welke Europese landen moet je voorzichtig zijn en in welke kun je prima aan het kraanwater?

Allereerst: waar drink je het beste kraanwater? Daarvoor moet je in Scandinavië zijn. In Finland en IJsland is het water zelfs zuiverder dan mineraalwater. Ook het Nederlands kraanwater behoort tot het schoonste ter wereld (al denken complotdenkers daar anders over).

Hier in Europa kun je wél kraanwater drinken

In België, Duitsland, Ierland, Griekenland, Kroatië, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Oostenrijk, Polen, San Marino, Slovenië, Tsjechië, Vaticaanstad, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland kun je in principe veilig je dorst lessen met kraanwater.Â

In Zuid-Europese landen is het doorgaans wel veilig om kraanwater te drinken, maar volgens de meeste mensen is lekker anders. In Andorra, Frankrijk, Italië en Spanje kan kraanwater een chloorsmaak hebben. In Portugal zit er veel ijzer en kalk in het kraanwater.Â

In deze landen kies je liever voor de fles

Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Cyprus, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Hongarije, Georgië, Kazachstan, Kosovo, Moldavië, Montenegro, Roemenië, Servië en Oekraïne zijn landen waar je liever voor flessen mineraalwater kiest. Dat geldt ook voor sommige Griekse eilanden.Â

Het hangt overigens ook af van waar je bent, dus dubbelchecken kan nooit kwaad. In sommige landen is de waterkwaliteit in grote steden prima, maar in gebieden daarbuiten niet.Â

Wat gebeurt er als je onveilig water drinkt?

Een veelvoorkomende bijwerking van het drinken van onveilig water zijn spartelende darmen. Maar het kan ook heftiger uitpakken met hepatitis A, tyfus en cholera. In de landen waar het wordt afgeraden om kraanwater te drinken is het goed om niet alleen het drinken van het water te vermijden, maar ook op te passen met ijsblokjes in je drankjes, tandenpoetsen en het wassen van bijvoorbeeld groente en fruit.Â

Reacties