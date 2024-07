Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel suiker zit er in ijskoffie uit de supermarkt

Zeker als de temperaturen zomers zijn, heb je misschien niet altijd per se zin in een dampende kop koffie. IJskoffie lijkt dan een uitstekend alternatief. Toch is dat het heroverwegen waard, want de exemplaren uit de supermarkt blijken vol te zitten met suiker.

Vooral jongeren en volwassen tussen de 16 en 34 jaar zijn verzot op ijskoffie.

Dit is hoeveel suiker er in ijskoffie zit

Er zit volgens het Voedingscentrum doorgaans 22,8 gram suiker in ijskoffie. Dat is meer dan vijf suikerklontjes. Ter vergelijking: dat is meer dan in een blikje 7up (daar zitten er vier in).

Uit een eerdere test bleek dat er in de Douwe Egberts ice cappuccino, de Jumbo ijskoffie caramel macchiato, Melka ijskoffie macchiato en de Albert Heijn ijskoude espresso allemaal 5,5 suikerklontjes zitten. In de Starbucks frappuccino cookies & cream zitten er zelfs zeven. Een klein deel hiervan is melksuiker, maar meestal is het merendeel toegevoegd. De enige ‘goede’ keuze is de skinny latte van Starbucks, waar twee suikerklontjes in zitten.

Het Voedingscentrum adviseert om dit soort drankjes zoveel mogelijk te laten staan. Het drinken van dranken met suiker, en dus veel calorieën, vergroot de kans op overgewicht. Dat komt omdat het lichaam niet goed in staat is om calorieën uit drank te registreren. Overgewicht is een toenemend probleem onder jongeren.

Wat is het eventuele alternatief voor ijskoffie uit de supermarkt?

Als je zelf ijskoffie maakt, behoud je de controle over hoeveel suiker en melk erin beland. En het is helemaal niet moeilijk om dit zelf te fiksen! In principe is ijskoffie gewoon een koude koffie met eventueel een beetje (plantaardige) melk erin. Je kunt je koffie óf af laten koelen in de koelkast, óf meteen koud maken met ijsblokjes. Wil je graag een beetje zoet erbij, dan kun je er altijd nog suiker of siroop bij doen. Maar dan heb je zelf in ieder geval de regie daarover.

