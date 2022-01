TikTok slaat weer toe: mensen pellen massaal rauwe eieren, maar waarom?

TikTok is een platform vol vreemde challenges en trends. De nieuwste trend heeft te maken met het pellen van rauwe eieren. Juist. Verschillende videomakers filmen zichzelf terwijl ze bezig zijn met dat lange proces. Kijkers op TikTok verslinden de content als een warme bak scrambled eggs, met wat bacon een warm pistoletje ernaast.

Mocht je nou geen idee hebben wat er aan de hand is, dan ben je niet de enige. De populaire TikTok’er Btypep legt het proces achter het pellen van rauwe eieren in een video uit. Het doel is om het ei niet de beschadigen tijdens het pellen. Daarvoor gebruikt de videomaker allerlei tools, zoals onder meer een chirurgisch pincet.

TikTok’ers pellen nu rauwe eieren

Om de één of andere reden krijgen video’s over het pellen van rauwe eieren duizenden views. En daardoor stappen meer mensen over op de trend. In de onderstaande video zie je waar dit allemaal over gaat. Je kunt dan meteen zelf beoordelen of je dit interessant vindt, zodat je je daarna kunt afvragen wáarom je dit interessant vindt.

De redactie van CNET heeft hierover in elk geval een psycholoog gesproken. Dr. Philip Tam zegt hierover dat we het als mensen spannend vinden om te anticiperen, ook als we al bekend zijn met de uitkomst. De opbouw zorgt ervoor dat we blijven kijken, omdat het ook een zekere spanning met zich meebrengt.

Pure catharsis

En als het moment eenmaal daar is – en het ei open en bloot in beeld ligt – dan zorgt dat voor een catharsis. Die emotionele zuivering is zo meeslepend en boeiend, dat we er verslaafd aan raken. De resultaten zijn ook best binair: of het ei gaat kapot of het ei blijft heel. Dat soort simpele dingen kan een mens dus bezighouden.

Nu is het nog de vraag of dit ook voor jou geldt, natuurlijk. Zit je op TikTok of Instagram en kom je deze video’s tegen, check dan bij jezelf wat je doet en of dit je boeit. Heb je na het zien van de bovenstaande video nog steeds zoiets van: “Waar gáát dit nou over?”, dan ben je waarschijnlijk niet helemaal de doelgroep.