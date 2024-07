Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom je nooit onder de douche moet stappen als het onweert

Het kan vanavond flink tekeergaan wat het weer betreft. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor het hele land vanwege kans op zware onweersbuien. Lekker binnen blijven dus, al is er ook binnenshuis iets wat je beter niet kunt doen als het onweert: douchen. Ook het Rode Kruis waarschuwt tegen douchen tijdens een onweersbui.

De reden hiervoor is dat de stroom zich via jouw huis naar de aarde zal bewegen, mocht de bliksem inslaan. Een van de manieren waarop dat gebeurt is via metaal. Aangezien waterleidingen vaak van dit materiaal zijn gemaakt, wordt de bliksem hierdoor geleid.

Water is een goede stroomgeleider

Daarnaast is ook het water zelf een goede stroomgeleider. Als jij toevallig net onder de douche staat, kan dit dus gevaarlijk zijn. De stroom kan zich via het water naar jouw lichaam toe verplaatsen. En dit geldt natuurlijk niet alleen voor douchen. Ook een warm bad nemen, de afwas doen of water direct uit de kraan drinken is niet verstandig als het onweert.

Uit de buurt blijven van water is overigens niet het enige wat je moet doen tijdens een flinke onweersbui. Het ligt voor de hand: binnen blijven is de meest veilige optie. Maar dan ben je er nog niet. Een raam open laten staan is bijvoorbeeld ook niet slim, want bliksem wordt aangetrokken door tocht.

Wat moet je doen als je buiten bent met onweer?

Ben je toch buiten als de onweersbui je overvalt? Zoek dan een veilig plekje uit de buurt van bomen. Ook die trekken bliksem aan en een flinke zijtak weegt al snel zo’n 500 kilo. Die wil je dus niet op je hoofd krijgen. Wanneer je je in een open veld bevindt, kun je het beste gehurkt gaan zitten, met je voeten tegen elkaar. Zo ben je laag bij de grond, maar maakt je lichaam zo min mogelijk contact met de grond.

De kans dat je door de bliksem wordt getroffen is overigens erg klein. Jaarlijks worden er in Nederland slechts een à twee personen door bliksem geraakt. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn de afgelopen tien jaar in Nederland zes mensen daadwerkelijk overleden doordat ze door bliksem werden getroffen. Of zij op dat moment ook in de buurt van water waren is onbekend.

